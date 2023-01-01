Войну в России начнут российские элиты, мнение политологов

20:35 31 декабря Киев, Украина





Начало полномасштабного вторжения в Украину привело к окончательной ликвидации системной и, тем более, внесистемной оппозиции. Те, кто хоть как-то был против войны, включая олигархов, просто уехали из России, либо уничтожены. Вся российская элита, продолжающая свою деятельность на родине – пропутинская. В тоже время, потеря оккупированных территорий Харьковской области, а затем и Херсона привела к беспрецедентной ситуации в РФ – расколу элит. Раскол между российскими элитами увеличивается. Несмотря на то, что все они поддерживают Путина и войну, их виденье дальнейшего ее проведения разнятся. Ситуация в России напоминает банку с пауками, когда малейший триггер вызовет лавинообразную реакцию и пауки начнут пожирать друг друга в борьбе за власть.Начало полномасштабного вторжения в Украину привело к окончательной ликвидации системной и, тем более, внесистемной оппозиции. Те, кто хоть как-то был против войны, включая олигархов, просто уехали из России, либо уничтожены. Вся российская элита, продолжающая свою деятельность на родине – пропутинская. В тоже время, потеря оккупированных территорий Харьковской области, а затем и Херсона привела к беспрецедентной ситуации в РФ – расколу элит.



Стоит отметить, что такого действительно никогда не происходило. Крупные бизнесмены, олигархи, чиновники, политики мирились с ужесточением власти в РФ. Конечно, некоторых из них, в разной степени, не устраивала усиление силового блока, захват СМИ в стране и даже начало войны. Но все это определялось ими как залог собственной стабильности и неприкасаемости. Даже после того, как путинский блицкриг не удался, у окружения диктатора складывалось впечатление, что “все идет по плану”, что Путин обязательно что-нибудь придумает и исправит ситуацию. Деоккупация ранее аннексированных территорий развеяла этот миф.



И снова можно отметить, что сам Путин допустил раскол элит в стране. Он, в привычном для себя стиле, решил ничего не предпринимать. Диктатор то пропадал из медиапространства, то снова появлялся, но говорил при этом отстраненно, стараясь не касаться темы войны, продолжая называть “спецоперацией”. Было явно заметно, что ничего не меняется и лидерство Путина стало падать. И снова можно отметить, что сам Путин допустил раскол элит в стране. Он, в привычном для себя стиле, решил ничего не предпринимать. Диктатор то пропадал из медиапространства, то снова появлялся, но говорил при этом отстраненно, стараясь не касаться темы войны, продолжая называть “спецоперацией”. Было явно заметно, что ничего не меняется и лидерство Путина стало падать.



На данный момент, российские элиты раскололись на два лагеря. Те, которые хотят приостановить войну – “реалисты”. И те, кто хотят победы ценой непрекращающейся эскалации – “радикалы”. В первом случае, путинисты, вроде Сечина, Чемизова, депутата Затулина, говорят о необходимости заморозки войны, с целью восстановления армии и, главное, экономики. Во втором, путинисты, вроде Пригожина, Кадырова, ястребов из КПРФ, настаивают на победе любой ценой – ковровых бомбардировках, еще больших потерях, всецелой мобилизации т.д.



«Так как Путина потерял инициативу, он, соответственно, потерял и контроль над элитами.Он оказался в тупике, когда он не знает, что делать дальше, а его приверженцы говорят, противоположные вещи. Их волнует личный политический капитал, который они собираются использовать, после окончательной деградации Путина, как политической фигуры», - пишут политологи, не называющие своих имен.



Они отмечают также, что оба лагеря находят отклик среди населения страны и среди тех, кто покинул Россию и для которых любая смена власти в Кремле будет лучше той, что есть сейчас. В РФ появилось два политических лагеря, способных конкурировать друг с другом. По всей видимости, начало гражданской войны в России возьмет свое начало и получит поддержку именно в российских элитах», - приходят к заключению политологи.