Война с Twitter: Кремль хочет заблокировать соцсеть

Война Роскомнадзора продолжается. Заявления о том, что Россия в скором времени заблокирует Twitter, могут стать реальностью. Ссылаясь на то, что Twitter не хочет блокировать «детскую порнографию» и посты с «призывом к суициду», в Кремле скрывают истинную причину недовольства социальной сетью.
В 2021 году, социальная сеть заблокировала ряд российских аккаунтов связанных с информационным вмешательством в выборы США. После этого правительство РФ пригрозило Twitter блокировкой на территории своей страны уже через месяц, если они не удалять запрещенный в России контент. Как заявили в Кремле, таким контентом является «детская порнография», аккаунт информационного издания «МБХ медиа», главным финансистом которого является критик путинской власти Михаил Ходорковский. После угрозы Twitter, власти РФ пригрозили замедлить работу и других социальных сетей: Youtube, Instagram, Facebook.
На данный момент пост главы Роскомнадзора занимает Андрей Липов. Именно он отвечал за проект «Суверенного интернета» в РФ. Под его руководством, РКН стали чаще использовать устройства для “глубокого” поиска в интернете опасной для властей информации и выборочной блокировки ресурсов, которые распространяют эту информацию. Означает ли это, что слова правительства превратятся в реальность?
В 2021 году, социальная сеть заблокировала ряд российских аккаунтов связанных с информационным вмешательством в выборы США. После этого правительство РФ пригрозило Twitter блокировкой на территории своей страны уже через месяц, если они не удалять запрещенный в России контент. Как заявили в Кремле, таким контентом является «детская порнография», аккаунт информационного издания «МБХ медиа», главным финансистом которого является критик путинской власти Михаил Ходорковский. После угрозы Twitter, власти РФ пригрозили замедлить работу и других социальных сетей: Youtube, Instagram, Facebook.
На данный момент пост главы Роскомнадзора занимает Андрей Липов. Именно он отвечал за проект «Суверенного интернета» в РФ. Под его руководством, РКН стали чаще использовать устройства для “глубокого” поиска в интернете опасной для властей информации и выборочной блокировки ресурсов, которые распространяют эту информацию. Означает ли это, что слова правительства превратятся в реальность?
Исследователь Андрей Солдатов, автор книги «Битва за Рунет», считает, что угрозы могут быть вполне реальны. Несмотря на то, что блокировка социальных сетей от Google может привести к цепной реакции, которая автоматически заблокирует массу других ресурсов на просторах интернета для россиян, Липов готов к этому. По словам Солдатова, девизом главы Роскомнадзора является – “Выполнить политическую задачу любой ценой”. Все экономические, имиджевые, технические стороны вопроса его не волнуют.
Если правительство РФ все же решится на столь рискованный шаг, россияне окажутся в еще большей изоляции от мира.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии