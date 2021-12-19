Война с Twitter: Кремль хочет заблокировать соцсеть

14:20 21 Март Киев, Украина





В 2021 году, социальная сеть заблокировала ряд российских аккаунтов связанных с информационным вмешательством в выборы запрещенный в России контент. Как заявили в Кремле, таким контентом является «детская порнография», аккаунт информационного издания « МБХ медиа», главным финансистом которого является критик путинской власти Михаил Ходорковский. После угрозы Twitter, власти РФ пригрозили замедлить работу и других социальных сетей: Youtube, Instagram, Facebook.



На данный момент пост главы Роскомнадзора занимает Андрей Липов. Именно он отвечал за проект «Суверенного интернета » в РФ. Под его руководством, РКН стали чаще использовать устройства для “ глубокого ” поиска в интернете опасной для властей информации и выборочной блокировки ресурсов, которые распространяют эту информацию. Означает ли это, что слова правительства превратятся в реальность? Война Роскомнадзора продолжается. Заявления о том, что Россия в скором времени заблокирует Twitter , могут стать реальностью. Ссылаясь на то, что Twitter не хочет блокировать «детскую порнографию» и посты с «призывом к суициду», в Кремле скрывают истинную причину недовольства социальной сетью.В 2021 году, социальная сеть заблокировала ряд российских аккаунтов связанных с информационным вмешательством в выборы США . После этого правительство РФ пригрозило Twitter блокировкой на территории своей страны уже через месяц, если они не удалятьв России контент. Как заявили в Кремле, таким контентом является «детская порнография», аккаунт информационного издания «медиа», главным финансистом которого является критик путинской власти Михаил Ходорковский. После угрозы Twitter, власти РФ пригрозили замедлить работу и других социальных сетей: Youtube, Instagram, Facebook.пост главы Роскомнадзора занимает Андрей Липов. Именно он отвечал за«Суверенного» в РФ. Подруководством,стали чаще использовать устройства дляглубокогопоиска в интернете опасной для властей информации и выборочной блокировки ресурсов, которые распространяют эту информацию. Означает ли это, что слова правительства превратятся в реальность?



Исследователь Андрей Солдатов, автор книги «Битва за Рунет», считает, что угрозы могут быть вполне реальны. Несмотря на то, что блокировка социальных сетей от Google может привести к цепной реакции, которая автоматически заблокирует массу других ресурсов на просторах интернета для россиян, Липов готов к этому. По словам Солдатова, девизом главы Роскомнадзора является – “ Выполнить политическую задачу любой ценой ” . Все экономические, имиджевые, технические стороны вопроса его не волнуют.