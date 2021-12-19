Война с Twitter: Кремль хочет заблокировать соцсеть

14:20 21 Март Киев, Украина

Война Роскомнадзора продолжается. Заявления о том, что Россия в скором времени заблокирует Twitter, могут стать реальностью. Ссылаясь на то, что Twitter не хочет блокировать «детскую порнографию» и посты с «призывом к суициду», в Кремле скрывают истинную причину недовольства социальной сетью.

В 2021 году, социальная сеть заблокировала ряд российских аккаунтов связанных с информационным вмешательством в выборы США. После этого правительство РФ пригрозило Twitter блокировкой на территории своей страны уже через месяц, если они не удалять запрещенный в России контент. Как заявили в Кремле, таким контентом является «детская порнография», аккаунт информационного издания «МБХ медиа», главным финансистом которого является критик путинской власти Михаил Ходорковский. После угрозы Twitter, власти РФ пригрозили замедлить работу и других социальных сетей: Youtube, Instagram, Facebook.

На данный момент пост главы Роскомнадзора занимает Андрей Липов. Именно он отвечал за проект «Суверенного интернета» в РФ. Под его руководством, РКН стали чаще использовать устройства для глубокого поиска в интернете опасной для властей информации и выборочной блокировки ресурсов, которые распространяют эту информацию. Означает ли это, что слова правительства превратятся в реальность?

Исследователь Андрей Солдатов, автор книги «Битва за Рунет», считает, что угрозы могут быть вполне реальны. Несмотря на то, что блокировка социальных сетей от Google может привести к цепной реакции, которая автоматически заблокирует массу других ресурсов на просторах интернета для россиян, Липов готов к этому. По словам Солдатова, девизом главы Роскомнадзора является Выполнить политическую задачу любой ценой. Все экономические, имиджевые, технические стороны вопроса его не волнуют.
Если правительство РФ все же решится на столь рискованный шаг, россияне окажутся в еще большей изоляции от мира.  