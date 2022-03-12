Война России с Украиной может быть рассмотрена некоторыми государствами как шанс отвоевать часть территории агрессора

10:00 12 марта Киев, Украина

Россия стянула на войну с Украиной более 150 тыс. военных. Привлекаются резервы со всей страны. Такое действие все больше оголяет рубежи государства на всей его территории, что сулит конфликтами с другими странами и частичным захватом территорий РФ.

Война, которая, по всей видимости, подготавливалась не один год, уничтожила Российское государство. Теперь это стало очевидно, однако, агония будет длиться еще несколько месяцев. Крупномасштабные санкции, которые без преувеличения можно назвать беспрецедентными, определенно войдут в историю. Ни одна из стран мира, за все время своего существования, не сталкивалась с такой изоляцией и таким количеством экономических ограничений, как Россия.

В то же время, кроме ликвидации экономики, рашисты теряют свою “гордость” и единственное, чем они могли хвалиться на весь мир – армию. Ежедневно в Украине гибнут десятки, а порой и сотни солдат оккупантов, уничтожается наземная, воздушная и водная техника.

Естественно, что украинская армия за восемь лет войны в Донбассе преобразилась и научилась воевать. За последние два года произошла модернизация обмундирования, стала применяться тактика и стратегия западного образца. Поставка иностранного вооружения также укрепила веру в силы ВСУ. В то же время, по словам пропагандистов Кремля, их “вооруженные силы не имеют аналогов в мире”. Очевидно, что это так, ведь на безрассудство, с каким их командиры пускают свои силы на убой, неспособна, пожалуй, ни одна регулярная армия на планете.

Стоит также отметить, что за все время существования “независимой России”, эта страна не участвовала в полномасштабном конфликте такого размаха. Единственным преступлением, когда против агрессора выступила вся страна, стали чеченские войны. В то же время Чечня по площади и по количеству населения все же меньше Украины и в то время, вооружение у чеченцев было советского образца, а мировая поддержка, к сожалению, не была настолько сплоченна против РФ. Сейчас же, вооружение ВСУ идет в ногу со временем, а рашисты пытаются наступать практически с теми же автоматами, пулеметами и техникой, с которыми они штурмовали Грозный.

Осознавая всю фатальность ситуации, командующие, решили стянуть все, что у них осталось в Украину. Это отчаянный и крайне не обдуманный шаг. Во-первых, дополнительные войска только замедлят наступление из-за своего количества. Во-вторых, по степным дорогам Украины колонны противника уничтожаются как в тире, это лишь приведет к еще большему количеству убитых рашистов. В-третьих, это стратегическая ошибка врага в более глобальном плане.

Недавно стало известно, что Россия решила призвать в Украину “голубые каски”, которые до этого находились в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить нового конфликта между Арменией и Азербайджаном. По факту рашисты контролировали сухопутный коридор между Турцией и Азербайджаном, который образовался в ходе последнего конфликта за Нагорный Карабах. Так как Баку всегда считал этот район своей исконной территорией и никогда не отказывался от возможности вернуть ее себе, то вскоре, с большой вероятность, конфликт вновь вернется в горячую фазу. На этот раз рашистам не удастся помешать Азербайджану осуществить задуманное, в том числе из-за того, что конфликт будет полностью поддерживать Турция, а Армения останется сама по себе. ОДКБ в этом случае также не поможет, как это произошло и в предыдущий раз.

Кроме того, войска рашистов, стянутые с дальневосточных областей государства, оголили оборону Курильских островов, что предоставят реальную возможность Японии вернуть себе законные территории.

Контроль над Приднестровьем еще сохраняется, так как оккупационные войска, расположенные в этом регионе, ожидают высадки рашистов в Одессе и взятия Николаева. Однако ввиду того, что эта задача пока что нереализуема, оккупанты остаются на месте. В то же время чем дольше продолжается конфликт и чем больше гибнет войск противника в Украине, тем отчаянней становятся действия агрессора. Не исключено, что через какое-то время, войскам из Приднестровья будет отдан приказ о наступлении, что приведет к их полному уничтожению в кратчайшие сроки, так как их группировка немногочисленна и еще менее экипирована, чем войска, которые уже ликвидируются в Украине. В свою очередь, это полностью очистит Приднестровье и, наконец, даст возможность Молдове “забрать свое”.

Стоит отметить, что Молдова может решиться на реальный вооруженный конфликт только тогда, когда окончательно поймут, что оккупанты терпят поражение в Украине. Тем не менее начало активных боевых действий Азербайджана может начаться уже очень скоро и послужит толчком для других стран, потому как продемонстрирует беспомощность, бездействие и слабость рашистов что-либо противопоставить угрозе других государств.

В Кремле совершают ошибку за ошибкой. Нападение на Украину было последним ходом, который привел к цугцвангу. Теперь каждый дальнейший шаг будет усугублять положение его режима, экономическое состояние РФ, уничтожать армию и, в конечном итоге, приведет к полнейшему разрыву территориальной целостности России. Тем не менее даже сейчас можно спасти страну от фактической ее ликвидации в том виде, в котором она существует. Необходимо вывести войска, со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс, признать поражение, начать выплачивать репарации и ответить в Гаагском суде. Но это означает окончательный и бесповоротный крах правительства Путина и его режима, на что он, как “истинный патриот самого себя”, никогда не пойдет.