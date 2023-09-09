Война перешла на территорию России

14:07 08 сентября Киев, Украина

Вряд ли оккупанты подозревали, что спустя всего год после начала полномасштабного вторжения им придется настраивать россиян к затяжной войне, а еще через полгода просить привыкнуть к атакам по территории РФ. Пока ВСУ медленно, но уверенно деоккупируют свою землю от захватчиков, война, тем временем, уже идет в России.

Атака беспилотниками в ночь с 29-го на 30-е августа стала крупнейшей за все время полномасштабного вторжения России в Украину. Очевидно, для Кремля это стало полной неожиданностью, так как некоторые уничтоженные объекты в результате попадания БПЛА находились на расстоянии до 800 км. В отличие от агрессора, который потерял рассудок от бессилия и чуть ли не с первых дней вторжения начал атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, атаки украинских дронов и, вероятно, крылатых ракет осуществляются (за исключением бизнес-центра «Москва-сити») по военным объектам. Так, например, наиболее нашумевшее событие, это уничтожение и повреждение нескольких военно-транспортных самолетов РФ Ил-76 в Псковской области.

Оценить масштаб последствий совершенных налетов на военные аэродромы, предприятия, хранилища ГСМ противника лучше всего помогают информационные каналы оккупантов. Как это всегда бывает, неожиданные события, которые не вписывают в рамки пропагандистских методичек, приведшие к катастрофическим последствиям, просто замалчиваются. На следующий день после атаки беспилотников, центральные российские телеканалы с радостью докладывали об атаках по Киеву, Одессе и другим украинским городам. В тоже время, об ударе беспилотников по территории РФ предпочли рассказать так, как будто это что-то само собой разумеющееся, при этом “забыв” упомянуть об уничтоженных самолетах, крупнейшем заводе микроэлектроники и складах с топливом.

Особо радует, как на удары по РФ отреагировал “гарант” страны. На сайте Кремля сообщили, что Путин в этот день (30 августа) поздравлял своего брата по разуму Лукашенко. Дело в том, что путинизм, так повелось, ограждает себя от плохих событий, чтобы у россиян не было негативных ассоциаций. Если что-то происходит, как например пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», Путин на время пропадает из информационного пространства. Также произошло и во время деоккупации Купянска силами ВСУ. В тот день Путин торжественно открывал “самое большое колесо обозрения в Европе”, которое, между тем, сломалось на следующий день, после чего бункерного и след простыл. То есть, чем катастрофичнее событие, тем глубже в свой бункер зарывается дед. Поэтому поздравление Лукашенко в тот день, когда только несколько часов назад Россия лишилась защиты, как казалось ранее, недосягаемых стратегических объектов, весьма показательно.

Масштаб катастрофы также демонстрирует озлобленный оскал Соловьева, который, пожалуй, единственный из известных пропагандистов прокомментировал удары беспилотниками по России. Как всегда бывает в подобных ситуациях, разъяренная говорящая голова выразила недоверие, что БПЛА запускались с территории Украины. Он уверен в причастности НАТО, поэтому призвал уничтожать страны Балтии, откуда, по его мнению, и были запущены беспилотников.

Другой видный пропагандист и корреспондент ВГТРК Александр Сладков и вовсе отчаялся. Он призвал россиян привыкать к подобным атакам. Россия, по его словам, “участвует в больших событиях связанных с борьбой”.

Начиная войну против соседнего государства, необходимо быть готовым к тому, что боевые действия, рано или поздно, могут перейти на территорию нападавшего. Примечательно, что еще в марте 2022 года Украина показала, насколько слабой является защита РФ, когда совершила рейд двумя вертолетами и уничтожила нефтеперерабатывающий завод, после чего пилоты успешно вернулись обратно. Уже в этом году, вполне обыденными стали рейды РДК и легиона «Свобода России» в Брянскую, Белгородскую, Курскую области. Атаки дронов это далеко не конец. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский ВПК успешно модернизировал ракеты «Нептун» класса земля-море, для нанесения ударов по наземным объектам. Кроме того, в Украине также начали производить собственные БПЛА, которые, очевидно и стали той ударной силой, что способна поражать цели на расстоянии до 800 км, а возможно и более.

Поэтому в скором времени можно ожидать свежих новостей об уничтожении стратегических бомбардировщиков, НПЗ, других стратегических объектов на территории РФ, как например, завод по производство иранских беспилотников, находящийся в Калужской области. Интересно, как в условиях непрекращающихся атак, Путин собирается проводить предвыборную кампанию и говорить, что “страна стала жить лучше”, когда главную свою задачу – защита государства – он уже давно перестал выполнять.