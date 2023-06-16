Война перекинулась на россию

20:16 25 мая Киев, Украина





Информация о прорыве РДК («Русский добровольческий корпус») и СР (легион «Свобода России») в Белгородскую и Брянскую области шокировала многих. В тоже время, об этом, как об элементе военного маневра упоминали некоторые эксперты, в том числе российские, прогнозируя возможные сценарии контрнаступления ВСУ. Но не так важно, кто стоял за организацией рейдов, сколько сил, техники и солдат было использовано в ходе операции. Более важно то, что прорыв был успешен и во многом продемонстрировал всю слабость современной армии России и всего государства как такового.

Во-первых, Украина заявила, что не имеет отношения к РДК и СР. В действительности, бойцы этих образований исключительно люди с российскими паспортами, которые сражаются за свободу своей страны. Они прямо так и заявили после прорыва на российскую территорию, что пришли освобождать земли, захваченные Путиным и защищать людей на Белгородщине и Брянщине. Этот же прием использовал Путин в 2014 году, когда говорил “нас там нет, а форму можно купить в любом военторге”. Теперь эта же тактика обернулась против диктатора. Путин наверняка не ожидал, что всего через год с небольшим, война придет и в Россию. Ожидая успешную реализацию “маленькой победоносной войны”, как элемента предвыборной агитации, он не мог и представить, что в предвыборный год будет “мертв” в информационном пространстве, а война буквально станет частью России.Информация о прорыве РДК («Русский добровольческий корпус») и СР (легион «Свобода России») в Белгородскую и Брянскую области шокировала многих. В тоже время, об этом, как об элементе военного маневра упоминали некоторые эксперты, в том числе российские, прогнозируя возможные сценарии контрнаступления ВСУ. Но не так важно, кто стоял за организацией рейдов, сколько сил, техники и солдат было использовано в ходе операции. Более важно то, что прорыв был успешен и во многом продемонстрировал всю слабость современной армии России и всего государства как такового.Во-первых, Украина заявила, что не имеет отношения к РДК и СР. В действительности, бойцы этих образований исключительно люди с российскими паспортами, которые сражаются за свободу своей страны. Они прямо так и заявили после прорыва на российскую территорию, что пришли освобождать земли, захваченные Путиным и защищать людей на Белгородщине и Брянщине. Этот же прием использовал Путин в 2014 году, когда говорил “нас там нет, а форму можно купить в любом военторге”. Теперь эта же тактика обернулась против диктатора.





Отсюда вытекает в-третьих. А именно – “красные линии”. Трудно сосчитать, сколько раз в Кремле грозились нанести ядерный удар, если украинцы будут наносить удары по Крыму, если начнут наступления на территории, где прошли “референдумы”, если Киев получит то или иное западное оружие. Естественно, что нападение на территорию РФ, в международно-признаных границах, является той еще “красной линией”. Тем не менее, никакой эскалации не произошло. Более того, прорыв РДК и СР решили и вовсе минимизировать в информационном пространстве. В свою очередь для Запада это также мощный сигнал – Путин блефует, российская армия не так многочисленна, как принято считать, никакой эскалации или пуска ядерных ракет не будет. Это значит, что Украине можно передавать любое оружие и Кремль ничем ответить не сможет.



Также, очень важным моментом является перехват инициативы в стратегии распределения войск. Если раньше Украина должна была отводить часть войск в области, соприкасающиеся с РФ и РБ, то теперь и агрессор вынужден будет забирать с полей сражения часть сил, чтобы защищать приграничные области. Во-вторых, очередной раз был развеян миф о “могучей армии России”. Губернатор Белгородской области Гладков взял и потратил 10 млрд рублей на бетонные пирамидки, которые бойцы РДК и СР просто объехали, “зубы дракона” – рвы, которые некому охранять, и заявил, что “ни один из украинских военных не пройдет через такие мощные линии заграждения”. Чисто технически, он не соврал – все бойцы были россиянами . С другой стороны, слова Гладкова опирались на уверенность, что Украина не перейдет эту “красную линию” и попросту не пересечет границу с Россией, а значит “линию обороны” за 10 млрд рублей можно даже мелом на асфальте нарисовать.Отсюда вытекает в-третьих. А именно – “красные линии”. Трудно сосчитать, сколько раз в Кремле грозились нанести ядерный удар, если украинцы будут наносить удары по Крыму, если начнут наступления на территории, где прошли “референдумы”, если Киев получит то или иное западное оружие. Естественно, что нападение на территорию РФ, в международно-признаных границах, является той еще “красной линией”. Тем не менее, никакой эскалации не произошло. Более того, прорыв РДК и СР решили и вовсе минимизировать в информационном пространстве. В свою очередь для Запада это также мощный сигнал – Путин блефует, российская армия не так многочисленна, как принято считать, никакой эскалации или пуска ядерных ракет не будет. Это значит, что Украине можно передавать любое оружие и Кремль ничем ответить не сможет.Также, очень важным моментом является перехват инициативы в стратегии распределения войск. Если раньше Украина должна была отводить часть войск в области, соприкасающиеся с РФ и РБ, то теперь и агрессор вынужден будет забирать с полей сражения часть сил, чтобы защищать приграничные области.

Несмотря на очевидное истощение, не доукомплектованность, проблемы с провизией и логистикой, в Кремле продолжают говорить о каких-то там победах и угрожать Западу, особенно странам Балтии, вторжением. В тоже время, РДК и СР открывают миру глаза на истинное положение дел армии агрессора – если бы у российских добровольцев было больше людей, то речь бы уже шла о захвате Белгорода или даже Белгородской области, а не о небольших населенных пунктов на границе.