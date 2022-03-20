Военных много не бывает: расширение российской армии как предупреждение Западу

18:52 21 июня Киев, Украина

Кремль намеревается расширить и усилить войска на западных границах России. Аргументом послужили учения НАТО Defender Europe 2021.

В понедельник, 31 мая, министр обороны России Сергей Шойгу выступил с речью на заседании коллегии министерства обороны. Среди обсуждаемых тем Шойгу сосредоточил внимание на предполагаемой растущей угрозе военной деятельности НАТО вдоль западных границ России. Поэтому на сентябрь запланированы совместные учения Москвы и Минска под названием «Запад-2021». В качестве дополнительной меры противодействия Шойгу объявил о развертывании “около 20 крупных воинских частей в Западном военном округе (ЗВО) до конца 2021 года”. Особых подробностей министры обороны РФ не озвучил, однако ясно, что ЗВО получит достаточно современного вооружения для этого расширения.

Российская оборонная промышленность продолжает ориентироваться на производство модернизированной военной техники. Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привел к сокращению рабочих мест и оплаты труда, особенно в российских провинциях. Это привело к увеличению числа добровольцев, готовых к призыву в вооруженные силы РФ.

Военная экспансия России реальна, и Владимир Путин не устает повторять, что страна является военной ядерной сверхдержавой с самым современным и самым большим стратегическим арсеналом в мире. Поэтому Кремль разочарован тем, что Запад, по сути, игнорирует успехи России в расширении военной мощи. В недавнем интервью бывший президент России и нынешний председатель правящей партии «Единая Россия», и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил: “Запад имеет наглость относиться к России хуже, чем во время Холодной войны.

Во время Холодной войны было уважение, а сейчас ситуация намного хуже”. А вот секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, уже не просто упрекнул НАТО в недружественных действиях, но и подчеркнул суть Стратегии национальной безопасности РФ. Несмотря на то, что Патрушев призвал к более дипломатичному подходу в отношениях с США и их союзниками, он открыто заявил, что текст переписанной Стратегии разрешает использование военной силы против недружественных действий, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности России.

По мере того как российское правительство становятся все более “разочарованным”, у них может возрасти желание рискнуть и на самом деле продемонстрировать возросшие военные возможности, “наглому” Западу. Поэтому странам ЕС и США необходимо пристальней следить за ситуацией в ЗВО РФ и будущими учениями «Запад 2021».