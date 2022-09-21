Военные аналитики прокомментировали тактику российских военных на учениях «Восток-2022»

22:16 21 сентября Киев, Украина





Учения «Восток-2022» прошли с 1-го по 7-е сентября. Помимо российских подразделений, в учениях также участвовали вооруженные силы из Китая, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Российские военные аналитики, наблюдая за учениями, ожидая существенных изменений в тактике Вооруженных сил РФ после более чем полугода активных боевых действий в Украине, которые показали, что тактика агрессора не эффективна. Но на самом деле «Восток-2022» выявил удивительную преемственность военной стратегии Кремля. В начале сентября на Дальнем Востоке России прошли военные учения «Восток-2022». Эксперты следили за ходом маневров. «Основное внимание было приковано к тактике российской армии, так как в войне с Украиной она показала себя не эффективно. К большому удивлению, Министерство обороны РФ не стало ничего менять», — сообщают военные аналитики Учения «Восток-2022» прошли с 1-го по 7-е сентября. Помимо российских подразделений, в учениях также участвовали вооруженные силы из Китая, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Российские военные аналитики, наблюдая за учениями, ожидая существенных изменений в тактике Вооруженных сил РФ после более чем полугода активных боевых действий в Украине, которые показали, что тактика агрессора не эффективна. Но на самом деле «Восток-2022» выявил удивительную преемственность военной стратегии Кремля.



«Российская армия до сих пор строит свою тактику по советским учебникам. Бронетехника продолжает выстраиваться красивыми плотными рядами посреди поля, в той же общей зоне, что и траншеи и ЗРК. Артиллерийские орудия выстроены в такие же плотные ряды. Кроме того, современные бомбардировщики по-прежнему использовали исключительно неуправляемые свободнопадающие бомбы, а вертолеты — неуправляемые ракеты. По окончании такой авиационной подготовки ровные шеренги бронетехники двигались со своих позиций “в атаку” не ровными шеренгами по чистому полю без какой-либо поддержки пехоты», — комментировали происходящее эксперты.

«По итогам учений в целом можно сделать вывод, что российская армия не сделала абсолютно никаких выводов с войны в Украине. Командование агрессора не хочет учиться и адаптировать свой подход к современной войне. Что уж тут говорить, если даже сам министр обороны РФ, а также некоторые генералы не служили в армии.

Учения «Восток-2022» имели больше демонстративный характер. Путин хотел показать миру, что, невзирая на войну, жизнь в стране, в том числе военная, “идет по плану”. К слову, часть живой силы агрессора пришлось перебрасывать с украинских фронтов, так как у РФ попросту не хватало людей на учениях. Немаловажно и то, что за ходом войны в Украине пристально следил и продолжает следить Китай, который ранее надеялся на поддержку Кремля в потенциальном конфликте с США, но теперь увидел, что Россия может сгодиться лишь как сырьевой придаток.



Тактика оккупантов остается советской – “закидать врага трупами”. Поразительно то, что командование РФ, убедившись в ее неэффективности, продолжает использовать. Украинские защитники уже показали, что непросто не бояться такой “стратегии”, но и могут эффективно ей противостоять», — делают выводы военные аналитики.