Военно-технический договор между Украиной и Румынией

14:43 05 Сентябрь Киев, Украина

Отношения с Румынией приобретают более тесный контакт. Особенно это заметно в военно-политическом и военно-техническом содружестве. Это укрепление сотрудничества очень важно также для упрочнения восточных рубежей блока НАТО. Так, находясь в рамках рабочего визита в Румынии, министр обороны Украины Андрей Таран подписал межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

В сообщении Минобороны указано, что сегодня Таран встретился с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке. Они обсудили ряд актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес: военно-техническое сотрудничество, проведение совместных военных учений, а также обмен данными о воздушной, надводной и подводной обстановке.

"Итогом визита стало подписание соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, что позволит усилить сотрудничество между странами в оборонной сфере", – говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Тарана в Румынию создал условия для дальнейшего углубления двустороннего военно-политического, военного и военно-технического сотрудничества и развития партнерских отношений ВСУ с вооруженными силами Румынии, которые обеспечивают стабильность ситуации безопасности на юго-восточном фланге НАТО.

Накануне сообщалось, что Киев впервые с официальным визитом посетила делегация Минобороны Ирака. Министры обороны двух стран провели двухсторонние переговоры и подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военного сотрудничества между оборонными ведомствами.