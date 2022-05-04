«Водная война» России в Крыму продолжается

21:48 02 августа Киев, Украина

С приходом российских оккупантов в Крым крымчане начали ощущать проблемы, с которыми ранее не сталкивались. Это повышения цен на продукты питания, нарушения прав и свобод человека, ограничение свободы слова, запрет на инакомыслие. Главной проблемой стала нехватка воды. Оккупанты до сих пор не могут ее решить, поэтому начали «Водную войну» против Украины.

Необходимо отметить, что характер этой войны соответствует «гибридному». Правительство России обвиняет Киев в “водном геноциде” крымчан. Это повторяют пропагандисты, госслужащие РФ и принимающие все на веру российские “патриоты”. Более того, чтобы укрепить веру россиян в том, что именно Украина виновна в водном кризисе Крыма, правительство РФ подало иск в Европейский суд по правам человека. В нем Россия обвинила Украину в «грубых нарушениях» по этому вопросу. Решив “подыграть” Кремлю так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, планирует подать отдельную жалобу с требованием компенсации до 1,5 трлн рублей.

Как и следовало ожидать, ЕСПЧ отверг иск России, признав его не обоснованным. В ООН уже говорили, что вся ответственность за полуостров Крым лежит на оккупировавшей его стороне. Вероятно, в Кремле и не рассчитывали на реальный успех в Европейском суде. Основной задачей такой процедуры было именно показательное обращение в суд, а не его результат.

Пока Кремль играет в свои политические игры, люди в Крыму терпят экологическое бедствие. Обещание Путина улучшить жизнь крымчан после аннексии опровергается с каждым годом. В связи с некомпетентностью оккупантов решить водную проблему, поля в Крыму превращаются в бесплодные степи, как это было до постройки Северо-Крымского канала. К примеру, рис уже невозможно выращивать на этих землях.

Тем не менее кроме гибридной войны, Россия может осуществить полномасштабное наступление. О таком сценарии говорит начальник разведки украинской армии, полковник Кирилл Буданов. И хоть вероятность таких маневров невелика, в связи с негативными последствиями для России, апрельские “учения” продемонстрировали готовность российских войск к возможному наступлению. И хоть в Кремле подчеркивали невозможность открытого вооруженного конфликта с российской стороны, весь мир знает, что слово российских политиков ничего не стоит. Дело в том, что до аннексии полуострова президент РФ уже говорил, что Крым — это украинская территория и Россия никогда не нападет на Украину.

Впрочем, учитывая экологического бедствия на полуострове, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что Киев готов предоставить Крыму гуманитарную помощь, в том числе питьевую воду, но никаких запросов не поступало. “России очень сложно признать свою слабость…это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение”, - сказал он.

Таким образом, становится понятно, что политические игры и гордость для Кремля куда важнее человеческих жизней.