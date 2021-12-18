Водитель российского дипломата во Франции подозревается в перепродаже краденого

11:51 23 Март Киев, Украина

Общественный вещатель Франции France Bleu сообщил о преступлении, в котором подозревают водителя одного из дипломатов российского посольства. В ходе оперативных мероприятий, проведенных местной полицией, зафиксирована попытка продажи им электровелосипеда, находящихся в списке украденного имущества.

Сообщается, что велосипед мужчина пытался продать за полцены прямо перед зданием Генерального консульства Российской Федерации в Страсбурге. Предположительно, это не единственный случай с реализацией украденных вещей. Согласно данным следствия, водитель перепродал велосипедов на общую сумму более 100 000 евро.

Расследование дела о краже началось в феврале, после того как у бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля на улице возле французского представительства Совета Европы похитили электрический велосипед.

Через несколько дней Фонтанель сообщил, что обнаружил свой велосипед в рекламе на сайте объявлений Leboncoin, где он продавался за половину от его реальной стоимости. Политик сообщил об этом в полицию. В свою очередь, полицейские договорились с продавцом о встрече.

Встреча была назначена перед входом в консульство РФ. После задержания продавца выяснилось, что он является гражданином РФ и работал водителем дипломата.

После предъявления ему обвинительного акта, 40-летний подозреваемый вернулся в Россию, из-за проблем со здоровьем. Именно так его отъезд объяснили в дипломатическом представительстве.

Российское консульство отказывается комментировать ситуацию и называть имя подозреваемого. Французская полиция также не раскрывает подробностей, ссылаясь на тайну следствия.