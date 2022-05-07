Внешняя политика Путина, или Почему страдают соседи

14:49 07 декабря Киев, Украина

За длительный срок правления Владимира Путина внешняя политика страны стала более агрессивной. Были эксперименты по налаживанию отношений с Западом , однако теперь это далеко в прошлом.

Ниже информация изложена основываясь на расследованиях и аналитических заключениях центра Карнеги.

Основной идеей Путина является полный суверенитет России и возвращение голоса на мировой арене. Конечно, какой президент не хочет этого для своей страны. Вот только для Кремля это означает полное изгнание иностранных компаний, которые влияют на экономику страны. Захват стран СНГ для наращивания военного потенциала, внедрения и усиления национализма, национальной идеи православия и поддержки консерватизма. При этом в век современных технологий, когда людей очень сложно держать в иллюзии идеальной жизни, в масштабах целой страны все хотят развиваться со всем миром, быть свободными во всех аспектах социальной жизнь, не быть ущемленными в правах. Современная Россия этого дать не может. Для поддержания политики Путина как внешней так и внутренней необходима диктатура.

Президент РФ всеми силами пытается вернуть территории ближнего зарубежья не забывая конкурировать с западными правителями в на ближнем востоке, в Южной Америке и Азии.

Продолжающиеся протесты в Беларуси яркое подтверждение тому, что народ не хочет диктатуры и тех благ, которые предлагает Путин. Москва вложила достаточно денег в республику и не намерена так просто идти на поводу у белорусов участвующих в митингах. Лукашенко в данном случае является формальной фигурой, которая выполняет исполнительную роль за что и получает регулярные кредиты от России.

Подобная ситуация наблюдается по всему СНГ. Киргизстан, Грузия, Украина, Молдова. Даже союзная Армения начала возвращаться к желаниям интеграции с Европой. Вступать в евразийский союз не хотят не потому, что Путин плохой и угрожает расправой всему миру как Ким Чен Ын, а потому, что это неизбежно ведет к консерватизму и застою, бюрократии и очередям, железному занавесу и дефициту, деградации. Люди просто выбирают другой путь. Демократию, свободу вероисповедания, свободу слова, свободу выбора.

Для поддержания имиджа и правильности своих действий Путин жертвует колоссальные средства из госбюджета в федеральные СМИ. Это и телевидение, и газеты, и медиаресурсы. Естественно, что в таких СМИ 90% информации пропаганда, то есть ложь. Не давно один из таких порталов был подвержен хакерской атаке. Злоумышленники взломали News Front, с утверждением, что Россия убивает арабских граждан на их территории и предоставляет информацию перевернутую с ног на голову. Хакеры подчеркнули, что будут и дальше взламывать подобные ресурсы дабы вывести на чистую воду лжецов российской пропаганды. Они так же выложили в общественный доступ имена, адреса, номера мобильных телефонов, адрес к социальным страницам всех работников News Front.

Путин не намерен более пытаться провести интеграцию с Европой. Отношение вновь приобрели тип соперничества как во времена холодной войны. Вот только Россия остается в меньшинстве. Не благодаря успешной информационной войне или шпионам внутри страны. Это происходит благодаря действиям самого Путина. Он сам показывает себя как агрессора и тирана, а это сейчас не модно.