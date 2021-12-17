Внешняя политика – захват. Внутренняя – развал.

По данным аналитиков Нордеа банка, экономика России значительно упала в связи с всемирной пандемией. Подобное критическое падение уже происходило в 2015 года, тогда ВВП рухнул на 2%, теперь же аналитики говорят о еще большем обвале рубля.

Из-за своего непомерного аппетита к территориям чужих стран, РФ оказалась под санкциями, а теперь, в условиях вируса, рубль и вовсе доживает свои последние дни. В первые две недели пали и без того потерянные внешние торговые пути. Теперь же внутренняя экономика показала, что бывает, когда в течение обычного времени не заботиться о народе.

На данный момент, достаточно трудно сказать, как долго продлится такая ситуация. Все зависит, насколько адекватно будет вести себя Путин в отношении вооруженных конфликтов и как долго продлятся ограничения связанные с коронавирусом.

Есть три варианта событий. По самому оптимистичному из них, в котором нет второй волны эпидемии, люди должны вернуться к привычному образу жизни достаточно быстро и начать потреблять внутренний продукт с молниеносной скоростью, чтобы хотя бы затормозить падение рубля. Во втором, базовом развитии событий, люди остаются еще долгое время неплатежеспособными и не в силах приобретать товар B&B так как должны будут дистанцироваться друг от друга. Третий же вариант событий – негативный, при котором Путин ужесточает меры и продляет карантин на неопределенный срок и количество безработицы продолжает расти.

При любом из трех сценариев о рубле как о твердой и надежной валюте можно забыть. Так же существует проблема с внутренними товарами, а именно с их качеством. Как известно, Россия не производит качественно товара для своих граждан, что так же сказывает на уровне доверия и потребительских качествах населения в пользу собственного продукта. Русский человек лучше купит что то зарубежное чем довериться отечественному производителю.

Все ожидания и ставки на туристический бизнес в Крыму, Сочи и так далее не сыграли. Попытки использовать другие страны в качестве “подушки безопасности” так же провалились. Естественно, будут задействованы резервы страны, будут повышаться налоги, отменяться пенсии, в конце концов, могут быть задействованы личные средства олигархов но это не поможет.