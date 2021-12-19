Власти США арестовали сингапурского шпиона

На территории США за шпионскую деятельность арестован гражданин Сингапура Ео Цзюнь. Его подозревают в работе на спецслужбы Китайской Народной Республики.

В МВД Сингапура сообщили о получении соответствующего уведомления и сделали следующее заявление:

"Мы получили соответствующую информацию, проведенное нами расследование не установило, что его деятельность представляет угрозу безопасности Сингапура. Министерство иностранных дел республики готово оказать необходимую консульскую помощь"

Ученый, закончивший Национальный университет Сингапура, в пятницу признал себя виновным в том, что при помощи подставной компании занимался сбором конфиденциальной информации о США, которую затем передавал китайским спецслужбам.

По данным американских следователей, Ео Цзюнь Вэй был завербован в 2015 году. Он был арестован в ноябре прошлого года, когда прибыл на территорию Соединенных Штатов, где пытался установить контакты с одним из сотрудников Пентагона.