Власти США арестовали сингапурского шпиона

На территории США за шпионскую деятельность арестован гражданин Сингапура Ео Цзюнь. Его подозревают в работе на спецслужбы Китайской Народной Республики.
В МВД Сингапура сообщили о получении соответствующего уведомления и сделали следующее заявление:
Ученый, закончивший Национальный университет Сингапура, в пятницу признал себя виновным в том, что при помощи подставной компании занимался сбором конфиденциальной информации о США, которую затем передавал китайским спецслужбам.
По данным американских следователей, Ео Цзюнь Вэй был завербован в 2015 году. Он был арестован в ноябре прошлого года, когда прибыл на территорию Соединенных Штатов, где пытался установить контакты с одним из сотрудников Пентагона.
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