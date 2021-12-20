Власти Словакии сообщили о задержании и высылке российских шпионов

400;">Власти Словакии объявили о принятом решении. касающемся судьбы трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Согласно данным, предоставленным пресс-службой МИД и Минобороны страны, россияне будут высланы из страны.

Дипломаты должны покинуть Словакию до 13 августа. По сведениям издания, их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием и в причастности к убийству в Берлине чеченского беженца Зелимхана Хангошвили. Как отмечает The Insider, один из членов группы убийц, посланных ликвидировать Хангошвили, въехал в ЕС по словацкой визе.

Как заявили в российском МИДе, на высылку дипломатов последует зеркальный ответ.

По информации журналиста-расследователя Сергея Канева, из Словакии высылают полковника ГРУ, советника посла Антона Горьева, секретаря российского посольства Олега Спорышева и агента СВР Дениса Горбунова. Как утверждает Канев, родной брат Спорышева - офицер СВР и "засветился в шпионском скандале в США", а Горьев до Словакии "шпионил еще в Венгрии" (он был консулом России в Будапеште) и курировал визит туда байкеров из "Ночных волков". Другой источник журналиста сообщил, что въезд в ЕС также собираются закрыть представителю Торгово-промышленной палаты России в Австрии и Словакии Роману Рыкунову.

Хангошвили был застрелен в августе прошлого года в берлинском парке Тиргартен. Непосредственного исполнителя убийства задержали, им оказался бывший боец спецназа ФСБ "Вымпел" Вадим Красиков. Перед убийством он проходил подготовку на базах ФСБ. Власти Германии обвиняют в организации убийства российские федеральные власти.