Власти Грузии окончательно выбрали сторону

Совсем иначе комментируют они действия правительства Грузии.«Если с грузинским народом все предельно ясно – это люди всецело поддерживающие Украину, осуждающие Россию, ненавидящие Путина, а в некоторых случаях готовые отдавать жизни во имя украинской свободы – то с правительством Грузии ситуация обстоит в точности да наоборот. Власть сосредоточена в руках Бидзины Иванишвили, некоего подобия украинского Медведчука. Он утратил грузинское гражданство, после получения российского и французского. Вел и продолжает вести бизнес в России, остается преданным адептом Кремля. Несмотря на отсутствие гражданства своей страны, является руководителем и, по сути, владельцем правящей партии, аналогом которой можно смело назвать «Единую Россию». Она называется «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Практически все правительство, парламент, политики остаются подконтрольны Иванишвили. Примечательно, но президент Саломе Зурабишвили занимает все же проукраинскую, проевропейскую и антироссийскую позицию. Тем не менее, без поддержки правительства, кроме публичных высказываний, она ничем не может помочь», — считают украинские политологи.В тоже время, несмотря на откровенно пророссийское правительство Грузии, страна хоть и не помогала Украине во время полномасштабного вторжения, но, в тоже время оставалась относительно нейтральной к России.

«Конечно, невозможно не отметить увеличение товарооборота с агрессором в 2022 году. Однако прочие заявления оставались скорее на уровне разговоров. И вот теперь Тбилиси окончательно показал, на чьей стороне остается Грузия, опозорив, тем самым, как себя, так и весь грузинский народ», — сообщают эксперты в области экономики.Путин упразднил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию. Граждане Грузии теперь смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз. Он подписал соответствующий указ в среду, 10 мая. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили уже успел поприветствовать решение Кремля отменить визовый режим для граждан его страны.Он напомнил, что “любое государство в мире само решает, с какой страной ему вводить безвизовый режим, а с какой отменять, поскольку это суверенное право. И теперь Грузии нужно иметь дело с решением России”, - подчеркнул глава МИД. Также власти Грузии разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, не попавших под санкции. Об этом заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Кривишвили. По ее словам, “прямые рейсы помогут гражданам Грузии, проживающим в России, воссоединиться с родиной”.«Понятно, что подобные заявления официальной грузинской стороны не более чем эхо Кремля. Страна, которая еще недавно претерпевала удары от российских истребителей, танков, корабельных орудий по собственной территории, теперь готова “брататься” и обниматься с агрессором. На бытовом уровне, грузинский народ остается дружественным для Украины и украинцев. Но на международном, геополитическом, по всей видимости, Грузия вскоре станет не менее зависимой от России, чем Республика Беларусь», — заявляют политологи.