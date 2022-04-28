Власть Путина ослабевает?

19:31 22 ноября Киев, Украина





В день своего назначения на пост президента для Путина, бывшего офицера КГБ все изменилось. Он получил контроль над ядерной державой и у него появилась возможность творить “великие” дела. Как утверждает Галина Сидорова, бывший советник первого министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, Путина всегда интересовала лишь внешняя политика. Все внутренние проблемы в виде нищеты, народных трагедий, требований народа его лишь удручали и волновали только на многочасовых выступлениях перед согражданами.



Уже в середине 2000-ых годов было создано понятие “русского мира”. После прихода к власти в конце 1999 года, Владимир Путин вознамерился совершить ряд действий, которые навсегда бы вписали его имя в учебники российской истории. Для этого ему необходимо было действовать масштабно.В день своего назначения на пост президента для Путина, бывшего офицера КГБ все изменилось. Он получил контроль над ядерной державой и у него появилась возможность творить “великие” дела. Как утверждает Галина Сидорова, бывший советник первого министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, Путина всегда интересовала лишь внешняя политика. Все внутренние проблемы в виде нищеты, народных трагедий, требований народа его лишь удручали и волновали только на многочасовых выступлениях перед согражданами.Уже в середине 2000-ых годов было создано понятие “русского мира”.

Война в любом ее проявлении – горячая, холодная, гибридная, стала сутью всей внешней политики Путина. Именно таким образом он хотел и хочет показать, что Россия великая страна, принести “русский мир” на территорию уже не только стран бывшего СССР, но и всех остальных, которых удастся покорить.

Его войска пополнились хакерами, шпионами и частными военными организациями. Одни подчиняются непосредственно государству, другие негласно контролируются олигархами и Минобороны. Так, наемники из ЧВК “Вагнера” полетели строить “русский мир” на африканский континент, Сирию, Венесуэлу. Путин слишком далеко направил свои интересы. И чем дальше он продвигается с желанием вершить “великие” дела, тем больше теряет хватку в собственном регионе.

Поддержку народа Путин всегда получал за заслуги во внешней политике. Народ понимал для чего Путин воюет в Чечне, почему пошел в Грузию, зачем развязал войну с Украиной и вторгся в Сирию. Однако со временем ситуация изменилась.

Согласно официальным данным, рейтинг доверия к Путину упал почти в два раза с 2017 года. На данный момент он составляет 35%. Можно заметить, что чем дальше простирается “русский мир”, тем меньше начинают верить в “истинные” намеренья президента улучшить жизнь простого народа.

Такие тенденции можно проследить и в приграничных странах. Лукашенко почувствовал ослабление хватки и тут же заявил, что приостанавливает интеграцию с Россией, что достаточно серьезно нарушило планы Путина.

Подобная ситуация произошла и в Кыргызстане . Он не смог должным образом уделить внимание предвыборной кампании в стране, понадеялся, что все и так в порядке, что есть дела поважнее и получил еще одну проблему, которую просто так не решить.

Как и следовало предполагать, у всех есть свой предел. Можно привести аналогию, где Путин это кусок масла, а мир – хлеб и этот кусок масла уже раскатан до предела. Он по-прежнему забывает о главном – народ. Недостаточно просто покорить главу страны, необходимо по-настоящему заботиться о народе, чтобы люди поверили, что “русский мир” это хорошо. Но чем дольше Путин продолжает заниматься внешней политикой, тем меньше люди в него верят, тем “тоньше’ он становится.