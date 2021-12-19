Владимир Путин желает вызвать благосклонность к России у белорусского народа

23:52 19 Ноябрь Киев, Украина

18 ноября, президент России Владимир Путин призвал Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Этот шаг демонстрирует намеренья Кремля постепенно интегрировать Беларусь в состав РФ. Вызвав доверие белорусского народа к России, люди сами будут не против объединения государств, только бы лишить Лукашенко права издеваться над собой.

На расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ, Владимир Путин призвал, так называемого, президента Лукашенко начать диалог с оппозицией: “Да, мы знаем, что ситуация в Белоруссии хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией”.

Интересно, что призыв начать диалог с оппозицией, исходит от человек, у которого главный оппозиционер сидит в тюрьме по сфальсифицированному делу, а суд готовит против него еще одно обвинение, но уже по политической статье.

Необходимо напомнить, что Россия и Белоруссия подписали 28 интеграционных программ, согласно которым будет создано единое экономическое пространство, налоговая система, банковское дело и кредитование, единая внешнеполитическая направленность и так далее. В феврале 2022 года должен пройти референдум по внесению поправок в конституцию Белоруссии, а в 2023 году пройти парламентские выборы. Все это позволит России окончательно завладеть РБ и превратить ее в очередной федеральный округ, возможно, с пометкой “особого статуса”.

Призыв Путин “начать диалог между властями и оппозицией” делает его, своего рода, добродетелем в глазах белорусов. Особенно на фоне Лукашенко. Тут же, главный оппонент белорусского диктатора на президентских выборах в 2020 году Светлана Тиханоская заявила, что “никакого диалога не может быть из тюрьмы”. Ее пометка заключается в том, что вся оппозиция режима Лукашенко находится в заключении, и она требует, в первую очередь, освобождения политических заключенных.

В случае если Кремль реализует слова Тихановской в действительность и “призовет власть Белоруссии освободить политзаключенных”, Лукашенко безоговорочно повинуется, а Путина признают миссией, после чего президенту РФ останется, лишь принимать похвалу от белорусов, которые сами захотят, чтобы Белоруссией начал управлять он, а не бацька.

Вероятно, что в 2023 году, созданные СВР РФ партии для внедрения в белорусский парламент, с теплотой примут белорусы, так как политические объединения будут ассоциироваться с Путиным, который “освободил их от диктатуры Лукашенко”. В то же время, необходимо понимать, что Путин не освобождает Белоруссию, а порабощает ее. А оппозиция, которая сейчас находится, фактически, вне закона в РБ, перейдет из статуса активной в статус подконтрольной, вроде партии ЛДПР в России или отправится обратно в тюрьму, как это происходит сейчас в РФ.