22:48 14 августа Киев, Украина

27 июля Пушилин посетил белорусский город Брест, чтобы “почтить память защитников Брестской крепости, которые пали от рук фашистских захватчиков”. Тем не менее, его приезд не освещался официальными СМИ Белоруссии. Пушилина сопроводили российский посол в РБ Борис Грызлов и председатель партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Очевидно, что Лукашенко не приглашал бывшего МММ-щика. За него это сделал Путин, чтобы показать Западу полную власть над соседней республикой.

“Сегодня пришло время освободить русские города, основанные русским народом: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и Луцк”, - заявил Пушилин во время церемонии возложения цветов к Брестской крепости.

Стоит отметить, что Белоруссия фактически уже является частью России в рамках «Союзного государства». Сразу после выборов президента в августе 2020 года, СВР (Служба внешней разведки) РФ с подачи Кремля хотели создать пророссийскую партию для полного захвата власти в республике или, в качестве альтернативы, создать мощную военную базу, с постоянной дислокацией на ней российской армии. Тем не менее, эти идеи так и не были реализованы. Вместо них, Путин, фактически, сделал Белоруссию частью конфликта с Украиной, чем лишил Лукашенко пространства для маневров.

Этот метод сработал. Запад больше не воспринимает самостоятельность белорусских властей, несмотря на их попытки доказать обратное и обвиняет республику в агрессии наравне с Россией. С Запада в Белоруссию не поступает призывов изменить свой внешнеполитический вектор, так как там понимают, что нет никаких возможностей для его изменения только белорусскими силами.

«Приезд Пушилина однозначно ставит под сомнение легитимность Беларуси, как государства. Более того, белорусская оппозиция, которая достаточно долгое время находится за границей в изгнании, также теряет свою аудиторию внутри республики. В ней произошел раскол, а белорусское общество на данный момент озабочено больше падением экономики, чем сменой режима.

На данный момент, единственной силой, которая смогла бы вернуть Республике Беларусь легитимность, выход из-под влияния Кремля, является полк Кастуся-Калиновского, воюющий на стороне Украины и состоящий из белорусов», -пишут украинские эксперты в области политологии.

Некоторые западные эксперты, в свою очередь, отмечают, что народ республики не готов к этому и вряд ли окажет поддержку радикальной силе.

«Люди, которые выходили на мирные протесты, не смогут помешать вооруженным освободителям, ведь как показало время, они не способны ничего противопоставить даже ОМОНу с дубинками. Так или иначе, республика находится под полным контролем Кремля и если Киев планирует в будущем жить в мире с северным соседом, то полк Кастуся-Калиновского необходимо будет поддержать после победы в войне с Россией», - считают западные аналитики.