Визит лаврова в Пхеньян похоронил поворот россии к Азии

23:25 09 ноября Киев, Украина





Несмотря на сближение с КНДР, российские чиновники не хотят, чтобы их отношения с Северной Кореей были публично признаны. Поэтому Кремль “решительно отрицал”, что Пхеньян поставлял оружие в Россию, однако спутниковые данные США выявили резкое увеличение железнодорожных перевозок вдоль российско-северокорейской границы в последние месяцы. Эти сообщения, естественно, лишний раз подтвердили подозрения в отношении соглашения “услуга за услугу” между Если поворот России к Азии еще не умер, недавний визит Лаврова в Пхеньян 18 и 19 октября, вероятно, поставил в этом вопросе окончательную точку. Министры иностранных дел России и КНДР подтвердили, что между их странами царит “дружба” и “товарищество по оружию”. Укрепление связей между начинающим изгоем и изгоем среди изгоев не только характеризует глубокую деградацию российской внешней политики, показывает дальнейший курс движения внутренней политики РФ, но также подрывает все планы Кремля по расширению экономико-политических связей со странами Азии и особенно с Японией и Южной Кореей.Несмотря на сближение с КНДР, российские чиновники не хотят, чтобы их отношения с Северной Кореей были публично признаны. Поэтому Кремль “решительно отрицал”, что Пхеньян поставлял оружие в Россию, однако спутниковые данные США выявили резкое увеличение железнодорожных перевозок вдоль российско-северокорейской границы в последние месяцы. Эти сообщения, естественно, лишний раз подтвердили подозрения в отношении соглашения “услуга за услугу” между Путиным и Ким Чен Ыном. В СМИ предполагали, что Россия может помогать КНДР в запуске спутников, разработке более модернизированных ядерных и ракетных технологий, обеспечении продовольствием и насыщении страны валютой. Недавнее заявление МИД РФ о том, что обе стороны “полны решимости противостоять гегемонии США в нынешнем мировом порядке”, еще больше усилило эти подозрения.

Во время поездки Лаврова Ким Чен Ын пообещал “добросовестно выполнять соглашения страны с Россией в реализации общей повестки дня”. Лавров, в свою очередь, одобрил планы по “активному совместному реагированию на региональные и глобальные проблемы на основе прочного политического и стратегического доверия между Москвой и Пхеньяном”. Чтобы убедить друг друга в “преданности”, они раскритиковали Вашингтон за предполагаемую милитаризацию Северо-Восточной Азии, не упоминая о распространении ядерного оружия Северной Кореей и расширении ракетной программы. Подводя итоги переговоров, Лавров объявил, что двусторонние отношения теперь находятся на “качественно новом стратегическом уровне партнерства”, а Ын назвал непоколебимую поддержку Кремля Пхеньяном “священным делом”.



Россия и КНДР планирует сотрудничать в долгосрочной перспективе. По крайней мере, об этом открыто заявляют представители обеих стран-изгоев. Для Кремля это возможность получать большое количество боеприпасов и оружия. Для Пхеньяна – возможность модернизировать технику за счет российских технологий. Кроме того, открытые заявления о дружбе дают надежду Ыну, что Пекин последует примеру Кремля и также объявит о поддержке КНДР.



Российско-северокорейский диалог подчеркивает, как вторжение в Украину лишило Россию возможности на то самое “светлое будущее”, о котором говорили пропагандисты, после начала наступления. Это значит, что теперь Кремль даже и мечтать не может о сближении с Японией и Южной Кореей для дальнейшего распространения своего влияния в Азии. 25 октября США, Япония и Южная Корея опубликовали совместное заявление, резко осуждающее “поставку военной техники и боеприпасов Северной Кореей России”. Министр объединения Южной Кореи Ким Чен Хо недавно заявил: “Если Россия предлагает военные технологии Северной Корее, это указывает на серьезную угрозу безопасности Южной Кореи. Тогда мы не можем не начать снова добиваться мощных санкций против России и Северной Кореи совместно с Соединенными Штатами и другими странами”.



Будущая поддержка со стороны Северной Кореи военных усилий России может подтолкнуть Южную Корею, Японию и другие страны Азии занять более жесткую позицию против Путина и его войны.