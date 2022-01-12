Вице-премьер Уруский предлагает ОПК уменьшить количество спецэкспортеров

Эффективное управление военной и стратегической промышленностью требует уменьшения количества спецэкспортеров и ограничения воздействия на них со стороны Укроборонпрома.
Об этом заявил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
«Необходимо восстановить экономические связи со странами, которые являются традиционными рынками сбыта продукции оборонно-промышленного комплекса Украины, и были потеряны по разным причинам, в частности из-за давления со стороны конкурентов и организованных коррупционных скандалов вокруг наших спецэкспортеров. В целом с целью эффективного управления военной и стратегической промышленностью необходимо уменьшить количество спецэкспортеров, а также ограничить влияние на них со стороны Укроборонпрома», — сказал Уруский.
Об этом заявил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
«Необходимо восстановить экономические связи со странами, которые являются традиционными рынками сбыта продукции оборонно-промышленного комплекса Украины, и были потеряны по разным причинам, в частности из-за давления со стороны конкурентов и организованных коррупционных скандалов вокруг наших спецэкспортеров. В целом с целью эффективного управления военной и стратегической промышленностью необходимо уменьшить количество спецэкспортеров, а также ограничить влияние на них со стороны Укроборонпрома», — сказал Уруский.
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