Вице-премьер Уруский предлагает ОПК уменьшить количество спецэкспортеров

11:17 03 Сентябрь Киев, Украина

Эффективное управление военной и стратегической промышленностью требует уменьшения количества спецэкспортеров и ограничения воздействия на них со стороны Укроборонпрома.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Необходимо восстановить экономические связи со странами, которые являются традиционными рынками сбыта продукции оборонно-промышленного комплекса Украины, и были потеряны по разным причинам, в частности из-за давления со стороны конкурентов и организованных коррупционных скандалов вокруг наших спецэкспортеров. В целом с целью эффективного управления военной и стратегической промышленностью необходимо уменьшить количество спецэкспортеров, а также ограничить влияние на них со стороны Укроборонпрома», — сказал Уруский.