Весенний призыв в России усилит социальные проблемы

Мобилизация в России продолжается. Пока что, Кремль не объявлял новой масштабной волны призыва резервистов. Тем не менее, людям приходят повестки, ведь на фронте все также ежедневно уничтожаются сотни военных. С 1-го апреля в РФ должен начаться призыв на срочную службу. Аналитики отмечают, что он станет наиболее тяжелым за всю историю современной России.

Путин заявил о необходимости увеличить численность российской армии на 350 тыс. человек до 1,5 млн. Кроме того, уже принимаются решения о повышении верхнего возрастного предела призываемых до 30 лет; разрешении командирам набирать солдат на контрактную службу из срочников; увеличить прохождения срочной службы с 12 до 18 или даже до 24 месяцев; снизить требования к здоровью призывников; ужесточить законодательство в отношении уклонистов; ввести правило, согласно которому лица старше 30-ти лет должны будут иметь воинскую специальность.

Такие меры, все или большая часть из них, очевидно, будут приняты в Кремле к апрелю 2023 года, считают западные аналитики. «В то же время, это усилит и без того большие социальные, демографические, экономические и политические проблемы в России», - заявляют они.

По мнению военных аналитиков увеличение численности армии, в планируемые российским руководством сроки, невозможно.

Военный эксперт и аналитик Павел Лузин считает, что реальное количество военнослужащих в РФ всегда было меньше заявляемого количества. К примеру, в 1997 году заявленная численность всех вооруженных формирований в России составляла 1,7 млн человек, в то время, как реальная цифра была 1,2-1,3 млн. В 2016 году, вместо заявленных 1,013 млн военных, на службе было всего 770 тыс. человек.

«В то же время, если представить, что Кремлю каким-то фантастическим образом удастся довести численность российской армии до заявленных 1,5 млн человек, это вскрывает другую проблему – нехватку младшего офицерского состава. Все, кто мог, а главное, умел командовать отдельными группами войск, либо уничтожены в Украине, либо более недееспособны, либо находятся на полях сражения. Сделать из срочника толкового офицера это не то же самое, что дать ему в руки автомат, зомбировать пропагандой и пустить на укрепленные позиции ВСУ. Увеличение рамок призывного возраста, и призыв, тем самым всех тех, кто уже перестал бегать от военкомата, устроился на работу, буквально вырвет экономические субъекты из системы, что нанесет еще больший удар по ней, усиливая эффект от мобилизации», — заявляют политологи.

Западные аналитики называют увеличение числа призывников в РФ вызовом демографии страны. «С другой стороны, — пишут аналитики, — весенний призыв станет новым стимулом для россиян старше 27-ми лет покинуть страну и не возвращаться как можно дольше, что также усилит демографический спад в России».