Вена: нашли могилу военачальника УГА

Австрийский немец Фердинанд Ленер добровольцем вступил в УГА, очень быстро выучил украинский язык, получил звание атамана, во время похода УГА на Киев возглавлял штаб II корпуса.

В 1921 году офицер женился на украинской националистке Ирине Вахнянин и через Карпаты ушел в Чехословакию. Несколько лет Фердинанд Ленер работал в Военной канцелярии диктатора ЗУНР Евгения Петрушевича в Вене. В штабе атаман говорил по-немецки, но с солдатами по-украински, а кроме этого владел английским и французским языками.

Начальник штаба ІІ Галицкого корпуса Фердинанд Ленер участвовал в походе на Киев. В 1930-х годах Ленер был военным атташе Австрии в СССР, а потом военным атташе Третьего Рейха. Во время Второй мировой войны служил офицером штаба 4-го воздушного флота Люфтваффе, созданного в Вене.

В 1946-1951 годах Ленер служил в Министерстве иностранных дел Австрии, занимая пост военного атташе в Германии.

Бывший командир УГА скончался в Вене 24 декабря 1954 года, хотя в энциклопедических справочниках годом смерти ошибочно указывался 1956-й. Именно по дате смерти удалось отыскать его могилу на Мацлайнсдорфском лютеранском кладбище. Захоронение не проплачено с 1999 года, поэтому находится в стадии ликвидации.