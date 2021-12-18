Вашингтон: США поможет Украине остановить Россию в Черном море

В декабре 2019 году Минобороны заключило договор о поставке второй партии противотанковых комплексов Javelin.

Напомним, в начале марта 2018 года Государственный департамент США одобрил передачу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 млн долларов. Сообщалось, что поставка американских ПТРК в Украину обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий в Донбассе. Однако в дальнейшем они использовались именно на линии разграничения, что позволило свести использование террористами бронетехники к минимуму.