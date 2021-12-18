Вашингтон: США поможет Украине остановить Россию в Черном море

Посол Украины в США рассказал о том, что Америка заинтересована в оказании помощи Украине по вопросам сдерживания российской политики доминирования в Черном и Азовском морях. Владимир Ельченко особо подчеркнул, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросах организации системы сопротивления России.
Украина может рассчитывать на поддержку США в сопротивлении России в Черном и Азовском морях, именно для этого Америка передает Киеву вооружение.
Посол уверен, что главная общая цель Украины и США – прекратить доминирование России в Черном и Азовском морях.
Посол уверен, что главная общая цель Украины и США – прекратить доминирование России в Черном и Азовском морях.
В частности, по его словам, в этом сотрудничестве и в дальнейшем будут продолжаться закупки «Джавелинов», которые есть в программе помощи на 2021 год.
А также в контексте украинско-американского сотрудничества дипломат прежде всего отметил необходимость усиливать и модернизировать военно-морской флот.
Напомним, в начале марта 2018 года Государственный департамент США одобрил передачу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 млн долларов. Сообщалось, что поставка американских ПТРК в Украину обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий в Донбассе. Однако в дальнейшем они использовались именно на линии разграничения, что позволило свести использование террористами бронетехники к минимуму.
В декабре 2019 году Минобороны заключило договор о поставке второй партии противотанковых комплексов Javelin.
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