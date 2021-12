Вашингтон: разведка анализирует данные о строительстве завода по обработке Урана в Саудовской Аравии

09:57 06 Август Киев, Украина

Согласно полученной информации, разведка США активно работает над изучением информации о строительстве уранового завода в Саудовской Аравии.

Американские разведывательные службы получили данные о попытках Саудовской Аравии построить предприятие, предназначенное для производства так называемого желтого пирога (англ. yellow cake) - концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, в последние недели в американском разведывательном сообществе проводился тщательный анализ данных, касающихся предполагаемого строительства завода в пустыне в районе города Аль-Улы. Источники издания указывают, что создание такого предприятия, которое якобы осуществляется в сотрудничестве с Китаем, может привести к получению Эр-Риядом ядерного топлива, которое впоследствии может быть использовано в создании ядерного оружия. По информации издания, американская разведка располагает спутниковыми снимками местности, которые указывают на то, что строительство завода началось там в 2014 году.

В Госдепартаменте отказались комментировать сведения источников газеты, однако подчеркнули, что Вашингтон "регулярно предупреждает всех своих союзников о рисках сотрудничества с КНР в вопросах мирного использования ядерной энергии". По мнению представителей американского внешнеполитического ведомства, это впоследствии может обернуться "ограничениями, стратегическим давлением и кражей технологий". "Мы настоятельно рекомендуем нашим партнерам работать только с проверенными поставщиками, которые строго придерживаются принципов нераспространения [ядерных вооружений]", - указали в Госдепе.

Во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа должностных лиц стран Запада, сообщила о том, что Саудовская Аравия при помощи двух китайских компаний строит на северо-западе королевства предприятие, предназначенное для производства "желтого пирога". По ее данным, строительство вызывает обеспокоенность США и их союзников, которые подозревают, что Эр-Рияд оставляет в силе возможность разработки ядерных вооружений. Министерство энергетики Саудовской Аравии на запрос газеты "категорически опровергло" сведения о строительстве предприятия по получению уранового концентрата в пустыне в районе Аль-Улы.



Саудовская программа ядерной энергетики



В июле 2017 года правительство королевства одобрило проект развития мирной атомной энергетики, основная цель которого — освобождение от нефтяной зависимости. Эта концепция развития предусмотрена в программе "Видение-2030", инициированной кронпринцем в 2015 году и направленной, в том числе на уход от углеводородного сырья. В ноябре 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал старт ряду крупных проектов, в том числе созданию в королевстве первого исследовательского ядерного реактора на базе Центра науки и технологий им. Короля Абдель Азиза (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST).

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман в сентябре прошлого года заявил о планах в перспективе добывать и обогащать уран для национальной программы ядерной энергетики. Глава ведомства указал, что его страна планирует начать с двух ядерных реакторов для исследований, но не привел при этом сроков, в которые планируется начать такие исследования.