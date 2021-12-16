В Украине шерифы заменят участковых,- сообщили в МВД

Реформирование работы правоохранительной системы в Украине направлено на улучшение защиты населения и борьбы с преступностью на местах. В свете реформ, советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко поделился теми новшествами, которые ожидают украинцев в скором времени. Мартыненко рассказал о том, что в ближайшее время запланирована замена всех участковых инспекторов на так называемые "полицейские громады", которые будут работать по принципу шерифов.

По его словам, полицейский громады будет работать как шериф: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования.

"Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", - сказал он.

Мартыненко добавил, что полицейский громады будет постоянно находиться на территории общины и сотрудничать с ее жителями. При этом финансирование будет ложиться в том числе и на общину.

Напомним, нечто подобное пару лет назад планировали запустить в Полтавской области. Планировалось, что участкового офицера, которому предстоит выполнять роль "шерифа", будет выбирать территориальная община, а Нацполиция его научит и обеспечит спецсредствами.

Ранее в МВД заявили, что смогут охранять пассажирские поезда, но при определенных условиях.