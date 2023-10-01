В Украине отметили высокую эффективность беспилотников

06:13 29 сентября Киев, Украина

Участившиеся атаки дронов и ракет по позициям противника на значительном расстоянии от линии фронта дают Украине преимущество перед атакой на укрепленные позиции оккупантов. Использование этих средств позволило ВСУ не только продолжить контрнаступление, но и навязать свои правила игры агрессору на поле боя.



22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по севастопольскому штабу Черноморского флота России. В Минобороны агрессора сообщили, что “историческое здание штаба Черноморского флота было повреждено”, а независимые источники утверждают, что в атаке использовались крылатые ракеты «Storm Shadow» британского производства. Этот удар был нанесен после того, как украинские военно-морские силы успешно провели спецоперацию, “нанесшую серьезный ущерб” аэродрому Саки в Крыму. Сообщения показывают, что украинские силы использовали беспилотники, чтобы сокрушить российскую противовоздушную оборону, а ударили ракетами «Нептун» по намеченным целям.



Украинские дроны все чаще поражают военные цели и на территории России. Пожалуй, самый яркий пример это удар по аэродрому в Пскове, примерно в 700 км от украинской границы. По словам Кирилла Буданова, главы Службы военной разведки Украины, атака была начата с территории России. В начале августа 2023 года спецслужбы Украины провели спецоперацию в порту Новороссийск. Беспилотники ВМФ атаковали десантный корабль «Оленогорский горняк» и нефтяной танкер «SIG».

Атаки украинских дронов по центру Москвы посеяли панику среди Украинские дроны все чаще поражают военные цели и на территории России. Пожалуй, самый яркий пример это удар по аэродрому в Пскове, примерно в 700 км от украинской границы. По словам Кирилла Буданова, главы Службы военной разведки Украины, атака была начата с территории России. В начале августа 2023 года спецслужбы Украины провели спецоперацию в порту Новороссийск. Беспилотники ВМФ атаковали десантный корабль «Оленогорский горняк» и нефтяной танкер «SIG».Атаки украинских дронов по центру Москвы посеяли панику среди россиян . Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, недавно написал в «Х» (бывший Twitter), что агрессор втягивается глубже в конфликт из-за “большего количества неопознанных дронов, новых коллапсов, новых гражданских волнений”. В результате этого нападения недавно был арестован командующий ПВО Москвы генерал-майор Константин Огиенко по обвинению во взяточничестве и коррупции.



В последние месяцы



В свою очередь, рост использования дронов и ракетных ударов не остался незамеченным для России. По последним оценкам, российские военные совершили более 2 тыс. атак с помощью беспилотников «Shahed». 31 июля министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с министром обороны Ирана Мохаммадом-Резой Аштиани, чтобы обсудить возможность создания в РБ завода по производству дронов-камикадзе для поддержки российского вторжения. Ранее США сообщили, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Татарстане. Кремль утверждает, что предпринял шаги по наращиванию производства беспилотников, однако насколько эффективными они являются судить сложно. В последние месяцы Украина расширила использование военно-морских беспилотников, чтобы подорвать российские позиции в Черном море. В июле 2023 года украинские силы вновь атаковали мост через Керченский пролив, на этот раз с использованием беспилотных надводных кораблей. Была взорвана значительная часть моста, вызвав серьезные перебои в логистике снабжения оккупантов. В мае Киев подтвердил использование трех военно-морских беспилотников при атаке российского разведывательного корабля «Иван Хурс» вблизи пролива Босфор.В свою очередь, рост использования дронов и ракетных ударов не остался незамеченным для России. По последним оценкам, российские военные совершили более 2 тыс. атак с помощью беспилотников «Shahed». 31 июля министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с министром обороны Ирана Мохаммадом-Резой Аштиани, чтобы обсудить возможность создания в РБ завода по производству дронов-камикадзе для поддержки российского вторжения. Ранее США сообщили, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Татарстане. Кремль утверждает, что предпринял шаги по наращиванию производства беспилотников, однако насколько эффективными они являются судить сложно.



Украина также нарастила внутреннее производство дронов. Прежде чем уйти в отставку, бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил: “Этой осенью будет бум производства различных украинских беспилотников”. Дальность полета более 500 километров. Он должен стать аналогом иранского барражирующего боеприпаса «Шахед-136». В отличие от других дронов-камикадзе, «Рубака» предназначен для нанесения ударов по заранее заданным координатам. «Лэлэка-100» - это новый разведывательный дрон, который первоначально был принят на вооружение в 2021 году. Он может развивать максимальную скорость 120 км/ч с дальностью полета 100 км на протяжении трех часов. Беспилотник обладает возможностью передачи зашифрованного видео, что делает его особенно эффективным при определении российских позиций.



В августе 2023 года Украина представила свой первый морской беспилотник на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. «Magura V5» обладает различными возможностями для ведения разведки, наблюдения и поисково-спасательных операций на море. Его радиус действия оценивается в 800 км, а максимальная скорость может достигать 75 км/ч. Аппарат может нести полезную нагрузку массой до 320 кг. По словам руководителя объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, такие дроны могут нанести серьезный ущерб ЧФ РФ другим воинским формированиям в Крыму и вокруг него.



В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал кампанию «United24» по сбору средств на приобретение парка военно-морских дронов. Основная задача этих БПЛА - защита украинских вод от крылатых ракет, запускаемых в Черном море. Их также рассматривают для защиты кораблей с зерном, выходящих из одесских портов. Эта же платформа по сбору средств совместно с Генеральным штабом Украины и Министерством цифровой информации также поддерживает проект «Армия дронов». Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров недавно объявил о получении украинской армией 1,7 тыс. дронов в рамках проекта.



Поскольку Украина, вероятно, должна предпринимать более скоординированные действия для успешной деоккупации полуострова Крым, дроны будут продолжать играть ключевую роль в контрнаступлении. По состоянию на июнь 2023 года производство дронов в Украине выросло на тысячи и десятки тысяч процентов в некоторых категориях. По словам Федорова, производством беспилотников занимаются более 100 украинских компаний, более 40 типов украинских БПЛА уже прошли процедуру ввода в эксплуатацию и получают госзаказы.



В дальнейшем украинские атаки дронов и ракет станут чаще, чтобы уничтожать стратегически важные позиции оккупантов. В тоже время, ПВО агрессора, как показывает практика, не сможет противопоставить ничего существенного для отражения таких атак. Российские системы разрабатывались изначально для перехвата иных целей.