В США выделят $250 млн на организацию моральной поддержки американцев

Правительство США решило предпринять кординальные меры для того, чтобы поддержать и подбодрить своих граждан.
Контракт на $250 млн получит агентство, которое поможет "победить отчаяние" из-за пандемии и "внушить надежду" американцам, чтобы те смогли вернуться на работу и восстановить экономику.
Министерство здравоохранения и социальных служб США планирует сотрудничество с коммуникационным агентством, чтобы на фоне пандемии коронавирусной инфекции "победить отчаяние и внушить надежду". На эти цели планируется потратить 250 миллионов долларов, пишет Politico.
Компания-победитель должна провести мероприятия, которые внушат американцам уверенность. Делается это для того, чтобы граждане смогли полноценно приступить к работе после карантина и восстановить экономику.
Обществу будет предоставляться информация о здравоохранении, вакцинах, лекарствах и об отмене ограничений, введенных из-за COVID-19.
В качестве информплощадок будут задействованы соцсети, СМИ, индустрии спорта и развлечений.
Большая часть выделяемой суммы должна быть потрачена до января 2021 года.
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