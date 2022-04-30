В след за белоруссией в россии началась рельсовая война

На территории России набирает обороты «рельсовая война»: в 4-х областях на российской железной дороге прошли успешные диверсии.
Так, известно, что на московской железной дороге за последние 2 недели в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях рельсовые партизаны провели успешные акции по выведению из строя железнодорожных путей путем установки в релейных шкафах СЦБ специальных устройств, которые срабатывают по таймеру и полностью выжигают. внутреннее оборудование релейного шкафа.
Движение «Сотрудничество» сообщает, что «рельсовую войну» на территории России осуществляют белорусские партизаны-активисты инициативы «Буслы летят», входящие в состав этого движения.
На телеграмм-канале «Буслы улетают» опубликовано обращение: «Партизанский привет!
Партизанскими группами «Аисты летят» были проведены партизанские акции в Смоленской и Брянских областях (РФ) с целью замедления железнодорожных перевозок путинских войск.
В результате успешно проведенных вылазок были уничтожены устройства сигнализации, централизации и блокировки на нескольких участках. Уничтожены несколько релейных шкафов СЦБ.
Оккупанту и его услужливым холуям не будет покоя, не на нашей белорусской земле, не у себя дома!
Вообще организация «Сотрудничество» была признана в Беларуси террористической. Ее активисты часто обвиняют в изготовлении, хранении, перевозке и распространении экстремистских материалов, направленных на организацию массовых беспорядков, актов вандализма, блокирование автомобильных дорог и железнодорожных путей, применение насилия по отношению к представителям органов государственной власти.
Еще с начала боевых действий в Украине в Беларуси началась «рельсовая война». Белорусские власти в марте фактически приравняли к террористам «партизан», которые пытались не допустить проезда российской военной техники и войск через Беларусь в Украину и продолжают выводить из строя железнодорожное оборудование.
И несмотря на слова заместители МВД Беларуси Г. Казакевича, что эти «террористы» будут уничтожены, диверсии не только не остановились, но расширили свою географию!
Да здравствует Беларусь!
Так, известно, что на московской железной дороге за последние 2 недели в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях рельсовые партизаны провели успешные акции по выведению из строя железнодорожных путей путем установки в релейных шкафах СЦБ специальных устройств, которые срабатывают по таймеру и полностью выжигают. внутреннее оборудование релейного шкафа.
Движение «Сотрудничество» сообщает, что «рельсовую войну» на территории России осуществляют белорусские партизаны-активисты инициативы «Буслы летят», входящие в состав этого движения.
На телеграмм-канале «Буслы улетают» опубликовано обращение: «Партизанский привет!
Партизанскими группами «Аисты летят» были проведены партизанские акции в Смоленской и Брянских областях (РФ) с целью замедления железнодорожных перевозок путинских войск.
В результате успешно проведенных вылазок были уничтожены устройства сигнализации, централизации и блокировки на нескольких участках. Уничтожены несколько релейных шкафов СЦБ.
Оккупанту и его услужливым холуям не будет покоя, не на нашей белорусской земле, не у себя дома!
Вообще организация «Сотрудничество» была признана в Беларуси террористической. Ее активисты часто обвиняют в изготовлении, хранении, перевозке и распространении экстремистских материалов, направленных на организацию массовых беспорядков, актов вандализма, блокирование автомобильных дорог и железнодорожных путей, применение насилия по отношению к представителям органов государственной власти.
Еще с начала боевых действий в Украине в Беларуси началась «рельсовая война». Белорусские власти в марте фактически приравняли к террористам «партизан», которые пытались не допустить проезда российской военной техники и войск через Беларусь в Украину и продолжают выводить из строя железнодорожное оборудование.
И несмотря на слова заместители МВД Беларуси Г. Казакевича, что эти «террористы» будут уничтожены, диверсии не только не остановились, но расширили свою географию!
Да здравствует Беларусь!
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