В след за белоруссией в россии началась рельсовая война

11:03 30 апреля Киев, Украина

На территории России набирает обороты «рельсовая война»: в 4-х областях на российской железной дороге прошли успешные диверсии.

Так, известно, что на московской железной дороге за последние 2 недели в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях рельсовые партизаны провели успешные акции по выведению из строя железнодорожных путей путем установки в релейных шкафах СЦБ специальных устройств, которые срабатывают по таймеру и полностью выжигают. внутреннее оборудование релейного шкафа.

Движение «Сотрудничество» сообщает, что «рельсовую войну» на территории России осуществляют белорусские партизаны-активисты инициативы «Буслы летят», входящие в состав этого движения.

На телеграмм-канале «Буслы улетают» опубликовано обращение: «Партизанский привет!

Партизанскими группами «Аисты летят» были проведены партизанские акции в Смоленской и Брянских областях (РФ) с целью замедления железнодорожных перевозок путинских войск.

В результате успешно проведенных вылазок были уничтожены устройства сигнализации, централизации и блокировки на нескольких участках. Уничтожены несколько релейных шкафов СЦБ.

Оккупанту и его услужливым холуям не будет покоя, не на нашей белорусской земле, не у себя дома!

Вообще организация «Сотрудничество» была признана в Беларуси террористической. Ее активисты часто обвиняют в изготовлении, хранении, перевозке и распространении экстремистских материалов, направленных на организацию массовых беспорядков, актов вандализма, блокирование автомобильных дорог и железнодорожных путей, применение насилия по отношению к представителям органов государственной власти.

Еще с начала боевых действий в Украине в Беларуси началась «рельсовая война». Белорусские власти в марте фактически приравняли к террористам «партизан», которые пытались не допустить проезда российской военной техники и войск через Беларусь в Украину и продолжают выводить из строя железнодорожное оборудование.

И несмотря на слова заместители МВД Беларуси Г. Казакевича, что эти «террористы» будут уничтожены, диверсии не только не остановились, но расширили свою географию!

Да здравствует Беларусь!