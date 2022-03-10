“В семье не без предателя”: российские шпионы в лице украинских правоохранителей

20:55 09 Июнь Киев, Украина





Российские агенты совершили многочисленные убийства украинских офицеров не только вблизи линии фронта, но и вдали от зоны боевых действий. Например, взорвав заминированные автомобили в 2017 году полковника Александра Хараберюша, офицера контрразведки Службы безопасности Украины С начала войны на Донбассе и по сегодняшний день секретные службы России ведут свою деятельность, направленную на дестабилизацию Украины, а также стран НАТО. Ключевую роль до сих пор играют шпионы из-за гибридного характера войны со странами Запада. Тайные операции, саботаж и шпионаж, естественно, стали привычным делом в сравнении с довоенными годами.Российские агенты совершили многочисленные убийства украинских офицеров не только вблизи линии фронта, но и вдали от зоны боевых действий. Например, взорвав заминированные автомобили в 2017 году полковника Александра Хараберюша, офицера контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе и полковника Максима Шаповала, командира спецподразделения, в Киеве. Более того, в промежутке между этими двумя убийствами министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о теракте России совершенном в Балаклии, где был взорван склад с боеприпасами.

Начиная с 2014 года, многих сотрудников СБУ уволили по подозрению в связях с ФСБ. Тем не менее 14 апреля 2020 года, в Службе Безопасности сообщили, что арестовали “крота” в собственных рядах. Им оказался генерал-майор Валерий Шайтанов, который занимал должность начальника Центра спецподразделения «Альфа». Он был задержан по подозрению в государственной измене и совершении терактов.



Арест стал итогом многолетней секретной операции, начатой в 2015 году. Согласно официальным заявлениям, с того времени Шайтанов неоднократно контактировал с агентом ФСБ России полковником Игорем Егоровым. После начала войны их встречи проходили в Хорватии, Германии и Франции. Егоров часто бывал в Украине до 2014 года в рамках инициативы двустороннего сотрудничества между ФСБ и СБУ, что, вероятно, помогло ему впервые установить контакт с Шайтановым. В свою очередь, Егоров участвовал в оккупации Крыма и даже был награжден медалью «За возвращение Крыма».

СБУ утверждает, что в рамках связи Шайтанова с Егоровым украинский офицер передавал российской разведке информацию о тайных операциях на оккупированном Донбассе, включая особенности миссии и задействованный личный состав, а также информацию, касающуюся национальной безопасности, подробности сотрудничества Украины с иностранными партнерами в сфере обороны и личные данные высокопоставленных украинских офицеров. Кроме этого, Шайтанов помогал вербовать сотрудников СБУ на работу в ФСБ. Более того, бывший начальник «Альфы» якобы спланировал убийство чеченского командира батальона Джохара Дудаева - Адама Осмаева. В качестве награды Егоров пообещал выдать Шайтанову российский паспорт, заплатить ему 200 000 долларов и организовать получение украинским агентом военной пенсии в России.

Таким образом, внутри украинских правоохранительных органов также встречаются люди, занимающиеся шпионажем в пользу России. Более того, наверняка такие представители существуют и в других странах, в том числе в странах НАТО. Контрразведке всех демократических и проевропейских стран следует усилить бдительность, чтобы прекратить работу российской разведки на своей территории. Это также существенно сократит количество диверсий внутри любой страны.