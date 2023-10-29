В «Росстате» ошиблись в негативных оценках российской демографии

«Росстат» ранее публиковал отчет, согласно которому спрогнозировал в ближайшем будущем сокращение населения РФ. Обновленный отчет не просто подтверждает первые выводы, но рисует более мрачную картину для российского генофонда. Оба прогноза предполагают, что демографический спад в России, давно предсказанный экспертами, будет гораздо глубже, продлится дольше и причинит больший вред, чем ожидал Кремль.
20 октября «Росстат» опубликовал второй отчет, в котором прогнозируется, что население РФ будет продолжать сокращаться и к 2046 году сократится более чем на 7 млн человек. Первый отчет «Росстата» вышел в конце сентября и представил оценки, согласно которым население России к 2030 году сократится на 3 млн человек.
В 2019 году ООН опубликовала оценку, согласно которой к 2100 году население РФ может сократиться вдвое. Это приведет к многочисленным проблемам. Маргинализация страны приведет к тому, что некоторые приграничные районы станут настолько малонаселенными, что могут оказаться под угрозой поглощения другими. Спад может поставить под угрозу доминирование этнических русских в стране, учитывая, что демографические тенденции среди русских хуже, чем среди многих нерусских, особенно мусульманских групп. Значительно меньшее население будет все больше ограничивать возможности Кремля расширять свою экономику, учитывая ее экстенсивный, а не интенсивный подход, и создавать такую массовую армию, на которую она традиционно полагалась.
20 октября «Росстат» опубликовал второй отчет, в котором прогнозируется, что население РФ будет продолжать сокращаться и к 2046 году сократится более чем на 7 млн человек. Первый отчет «Росстата» вышел в конце сентября и представил оценки, согласно которым население России к 2030 году сократится на 3 млн человек.
В 2019 году ООН опубликовала оценку, согласно которой к 2100 году население РФ может сократиться вдвое. Это приведет к многочисленным проблемам. Маргинализация страны приведет к тому, что некоторые приграничные районы станут настолько малонаселенными, что могут оказаться под угрозой поглощения другими. Спад может поставить под угрозу доминирование этнических русских в стране, учитывая, что демографические тенденции среди русских хуже, чем среди многих нерусских, особенно мусульманских групп. Значительно меньшее население будет все больше ограничивать возможности Кремля расширять свою экономику, учитывая ее экстенсивный, а не интенсивный подход, и создавать такую массовую армию, на которую она традиционно полагалась.
Как ни странно, но вторжение в Украину отвлекло внимание от демографической катастрофы. Путин по-прежнему настроен оптимистично по этому вопросу, по-видимому, убежденный в том, что увеличение выплат женщинам, за каждого последующего ребенка, и ограничение абортов позволят российскому населению снова вырасти. Однако российские и западные эксперты говорят, что такой подход обречен на провал. Они утверждают, что только резкое улучшение уровня жизни и полная трансформация общественных ценностей могут приостановить демографический спад. Эти эксперты регулярно предупреждают, что россияне совершают потенциально фатальную ошибку, не уделяя внимания демографии. Однако мало кто из российских политиков считает, что это самая сложная проблема, стоящая сегодня перед Россией.
Первый отчет «Росстата» был ужасающим, но не настолько плохим, чтобы помешать Путина продолжать уничтожать собственное население. В агентстве предупредили, что демографическая ситуация в стране ухудшается темпами, намного превышающими прогнозы еще в 2020 года. Тогда эксперты «Росстата» прогнозировали, что к 2030 году население России сократится на 2,1 миллиона человек; теперь они предсказывают, что это число, вероятно, увеличиться еще на 50%. К слову, Путин попросту предложил игнорировать подобные прогнозы и признал сокращение населения на 3,1 млн человек незначительным. Ясно, что подобные высказывания, произносимые дедом в качестве самоуспокоения способные еще сильнее навредить генофонду. Исследование «Росстата» ясно дает понять, что Кремль сможет добиться краткосрочного незначительно “роста населения”, лишь за счет оккупации украинских территорий и насильственной паспортизации украинцев. Что касается самой России, «Росстат» сообщает, что число рождений снижается, что отражает как сокращение численности детородных российских женщин, так и падение коэффициента рождаемости с 1,505 детей на женщину в течение жизни до 1,416, что значительно ниже необходимого показателя в 2,2 для смены тренда на положительный.
Если первый отчет «Росстата» имел хоть какие-то позитивные тенденции, вроде сокращения процента смертности среди детей, а также увеличения притока мигрантов, то второй вовсе выставляет Путина с его “позитивными заявлениями” о демографии дураком. Диктатор говорит, что нынешние проблемы в значительной степени исчезнут в 2030-е годы благодаря его политике и прогнозируемому увеличению числа детородных женщин. В последнем докладе утверждается, что население России будет продолжать сокращаться после 2030 года и к 2046 году будет на 7,68 миллиона человек меньше. Такое снижение означает, что число россиян трудоспособного возраста предположительно сократится с 83,47 млн до 79,79 млн в 2045 году. «Росстат» прогнозирует, что к середине столетия доля населения России в возрасте до 18 лет снизится с 18,5% до 15,6%, и эта тенденция предполагает, что снижение показателей рождаемости, вероятно, будет продолжаться еще долго после 2046 года.
Скорость и масштабы демографического коллапса России при Путине создают реальные угрозы уничтожения если не самой страны, то, по крайней мере, россиян. Диктатор лично делает то, в чем обвиняет “недружественные страны”. В этом виноват только, человек, который находится во главе государства более 20 лет.
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