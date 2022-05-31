В российском МИД наметился раскол

16:30 31 мая Киев, Украина

23 мая с поста российского советника постоянного представителя в ООН ушел Борис Бондарев. Перед своим уходом он выступил с заявлением, в котором очень негативно высказался относительно войны в Украине. Позиция дипломата говорит о расколе в МИД рф и в самом кремле, который уже начался и непременно будет лишь усиливаться.

Борис Бондарев был дипломатом в рф 20 лет. Теперь же, Бондарев, считает, что идеи высшего руководства не связаны с целями, сделать россию сильнее. Он не только покинул свой пост, но и выступил с заявлением, объяснив свой поступок. Среди длинного текста можно выделить главное: Бондарев начал стыдиться за свою страну после 24 февраля; начатая война является преступлением не только против украинского народа, но и против россиян; министр лавров является ярким примером того, насколько деградировала система в рф; все, кто поддерживают эту войну, хотят только одного – как можно дольше остаться у власти, чтобы сохранить свои богатства.

Слова бывшего депутата, показывают его отношение не только к войне против Украины, но и объясняют, для чего он оставался дипломатом россии долгое время. Ведь министерство иностранных дел в любой стране существует для единственной цели – поиск друзей за границей. То есть, служит лицом государства, в котором живут граждане и старается сделать так, чтобы народ чувствовал себя хорошо в любой стране мира, а сама страна получала выгоды на импорт и экспорт от других правительств. Оставаясь патриотом, бывший советник постоянного представителя рф в ООН решил уйти со своей должности, так как понял, что внешнеполитический курс кремля не направлен на улучшение жизни россиян, а наоборот, делает все, чтобы ухудшить положение россии и ее гражданам в мировом сообществе.

Кроме Бондарева, в отставку начали уходить и другие представители административных и государственных структур. Однако они выступали с подобными заявлениями, не оставляли постов в соцсетях, не давали интервью с комментариями о своих уходах, хотя причина ясна – война в Украине. Люди боятся за свою жизнь. На момент ухода с госдолжности, Бондарев находился в Женеве и открыто заявил – “Я боюсь за свою жизнь”. В тоже время, реакция кремля не заставила себя долго ждать и пресс-секретарь “президента” рф дмитрий песков прокомментировал слова бывшего дипломата: “Господин Бондарев больше не с нами, скорее против нас. Он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются почти всем населением нашей страны”. Фактически, это обвинение в предательстве. То, как кремль поступает с “предателями родины”, особенно в силовых структурах и на госдолжностях, все прекрасно знают, поэтому опасения Бондарева не напрасны.

По причине страха за свою жизнь, не согласные с путиным уходят с постов по-тихому. Тем не менее, они есть. Госчиновники первыми начинают выходить из-под влияния пропаганды. Раскол в кремле уже происходит и его участники могут стать тем связующим звеном, которое объединят вокруг себя людей, но уже без стариков грозящих уничтожить весь мир.