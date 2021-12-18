В России усиливаются антипутинские настроения

17:19 18 Июль Киев, Украина

Более 50 000 жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов Хабаровского края поддержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей. Протестанты скандировали «Путин - вор!», «Мы здесь власть», «Свободу Фургалу».

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности. На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10-35 тыс. На этот раз, по оценке очевидцев, число участников может достичь 50 тыс.

В 2018 году несмотря на фальсификации, присланный из Москвы наместник не смог победить на выборах. И губернатором стал местный системный оппозиционер - Сергей Фургал. От него никто не ожидал никаких подвигов, но он неожиданно оказался очень неплохим губернатором. Он перестал скачивать из региона ресурсы и обращался с жителями, как с нормальными людьми, а не как с оккупированным населением, как его предшественники. В результате он стал гораздо популярнее Владимира Путина.

Ну а когда Хабаровский губернатор не стал жульничать с явкой и голосами за поправки во время недавнего путинского обнуления, президент РФ приказал публично и максимально жестоко наказать Фургала. Губернатору предъявили обвинение в организации убийства нескольких человек. Следственный комитет заявил, что имеет неопровержимые доказательства его вины.

Ранее Путин считался защитником своего окружения, олигархов и чиновников от злого и голодного народа. А теперь вот выясняется, что народ на руках готов носить того, кто бросит вызов президенту. Восстание против него становится общественно одобряемым, социально положительной поведением. По мнению русского народа, Фургал в этой истории герой, а Путин - вор. Все это видят и понимают.

Митинг в Хабаровске показал, что власть не способна ничего сделать с митингом на 50-60 тысяч человек. Если 20000 выходят, их бьют и скручивают. Но когда людей больше 50000 полиция исчезает. А если полиция начнет сопротивляться, то только может раззадорить толпу. У Путина не осталось легитимности, причем об этом знают и сами полицейские. В Хабаровске они увидели, что весь народ против Путина - и не стали мешать. То же самое будет и в других городах.

Это очень опасная для Путина ситуация. Региональная элита не намерена расставаться со своими должностями и готова отстаивать их с помощью протестов, которых так опасаются в Кремле из-за отсутствия контроля над ними. Ведомый региональной элитой российский народ может дойти и до революции с силовой сменой власти.