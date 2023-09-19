В России топливный кризис: Разъяснение экономистов

Страна-агрессор является одной из крупнейших стран по запасам углеводородов. До недавнего времени, еще и лидирующим государством-экспортером нефти и газа. Однако теперь в России начался настоящий топливный кризис. «Еще не такой, как был в Украине, вскоре после полномасштабного вторжения, но уже около того», — пишут эксперты.
Западные санкции сильно ударили по экономике России. Большинство западных брендов покинуло страну. Страны НАТО заблокировали поставки собственной продукции и отказались от покупки российской. «К сожалению, агрессор находит возможность ввозить запрещенные товары, но это далеко не те объемы, что были до санкций и цены из-за использования стран-прокладок значительно выше», — комментируют ситуацию эксперты.
Наиболее ощутимые последствия оккупанты ощутили от прекращения поставок нефти и газа на Запад. Альтернативные маршруты в Китай или Индию еще до конца не построены, ведь кроме согласия “партнеров” необходимо строить новые и улучшать старые нефтепроводы и морские терминалы. Имеющихся мощностей не хватает даже для того, чтобы перекрыть половину западных поставок. По логике вещей, в России сейчас должно быть топлива в избытке. Тем не менее в стране разразился топливный кризис.
Западные санкции сильно ударили по экономике России. Большинство западных брендов покинуло страну. Страны НАТО заблокировали поставки собственной продукции и отказались от покупки российской. «К сожалению, агрессор находит возможность ввозить запрещенные товары, но это далеко не те объемы, что были до санкций и цены из-за использования стран-прокладок значительно выше», — комментируют ситуацию эксперты.
Наиболее ощутимые последствия оккупанты ощутили от прекращения поставок нефти и газа на Запад. Альтернативные маршруты в Китай или Индию еще до конца не построены, ведь кроме согласия “партнеров” необходимо строить новые и улучшать старые нефтепроводы и морские терминалы. Имеющихся мощностей не хватает даже для того, чтобы перекрыть половину западных поставок. По логике вещей, в России сейчас должно быть топлива в избытке. Тем не менее в стране разразился топливный кризис.
30 августа, профильный вице-премьер Александр Новак вынужден был убеждать россиян в том, что топлива в России хватает, и никакого дефицита нет. При этом в своем же выступлении он сам себя опроверг, ведь отметил, что правительство уже принимает меры по разрешению кризиса. Одной из мер, по словам Новака, является список “спецэкспортеров” – компаниям, которым разрешается вывоз топлива за границу. Для всех остальных эта опция теперь будет недоступна. Какие именно компании смогут экспортировать топливо за пределы России, вице-премьер не уточнил, однако вряд ли там есть кто-то другой, кроме друзей Путина.
В Минэнерго РФ между тем согласны с Новаковым, что “дефицита в стране нет”, однако “трудности возникают в связи с отдыхающими россиянами, которые, передвигаясь на поездах, затормаживают движение товарных поездов с цистернами”.
В то, что говорят российские официальные представители невозможно верить. На самом деле, топливный кризис имеет, как минимум две причины. Первая, довольно прозрачная и очевидная – невероятное количество дизеля и бензина уходить на нужды оккупантов в Украине. Новых перерабатывающих мощностей больше не стало. А те заводы, что еще остались, сталкиваются с большими проблемами при ремонте западных комплектующих. Вторая причина имеет искусственный характер. Розничные цены на топливо в России субсидируются государством, в рамках, так называемого, демпферного механизма. В результате, внутренние цены гораздо ниже, чем в других постсоветских странах. А с учетом падения рубля, эта разница стала настолько значимой и привлекательной, что можно удивиться, как в России до сих пор есть возможность заправиться.
Любые попытки искусственно держать цены ниже внутри страны, чем за ее пределами рано или поздно заканчиваются дефицитом. Так было в СССР, так теперь происходит в России. И чем дольше это будет происходить, тем сильнее будет дефицит и не только топлива. В то же время, как только рынку дадут возможность начать коррекцию, цены взлетят настолько, что у большинства россиян просто не хватит денег, чтобы прожить.
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