В России продолжается мобилизация, заявляют аналитики

22:56 07 ноября Киев, Украина

28 октября в России объявили об “успешном завершении кампании” мобилизации. Шойгу заявил, что мобилизовано 300 тыс. солдат, в том числе 13 тыс. добровольцев, а также добавил, что дальнейшая мобилизация не понадобится, и армия теперь будет опираться исключительно на контрактников и добровольцев. Однако повестки продолжают приходить и, очевидно, продолжат проходить до окончания войны.

Мобилизация в России провалена. Этот факт подтверждает, как минимум то, что агрессор продолжат вербовать заключенных. Если бы России действительно хватало бы мобилизованных, она прекратила бы это делать. Кроме того, в случае реального успеха не было бы необходимости всерьез обсуждать возрождение широко непопулярной политики двухлетнего срока службы в рамках призывной системы взамен нынешнего однолетнего срока.

Тем не менее, по состоянию на 3 ноября вероятные истинные промежуточные результаты мобилизации оцениваются как сопоставимые с типичными весенними или осенними призывными циклами, когда фактически мобилизовано около 120 тыс. солдат. Эта оценка подтверждается несколькими официальными данными, предоставленными российскими официальными лицами в последние недели.

Шойгу сообщил, что по состоянию на 4 октября мобилизовано “более 200 тыс. граждан”. Путин 14 октября сообщил о 222 тыс. мобилизованных. Затем, по словам главы комитета Госдумы РФ, по состоянию на 21 октября это число подскочило до 260 тыс. граждан. Наконец, к концу октября было объявлено, что 300 тыс. мобилизировано. Таким образом, по официальным еженедельным данным по мобилизации, за последние две недели было мобилизовано около 40 тыс. человек. А это значит, что каждую неделю с 21 сентября по 14 октября мобилизовалось около 70 тыс. россиян.

«Однако если экстраполировать динамику последних двух недель на пять с половиной недель мобилизации, то получается всего 220 тыс. новых оккупантов. Во время обычных призывных кампаний, в среднем, за три месяца весеннего или осеннего призыва, врагу удается призвать около 127–135 (тыс.) россиян. 70 тыс. мобилизованных или даже 40 тыс. всего за одну неделю представляются непреодолимой организационно-логистической задачей для РФ. Для сравнения, цель нынешней осенней призывной кампании, которая началась 1 ноября - 120 тыс. призывников к 31 декабря.

Более того, по состоянию на 14 октября, по словам Путина, в Украине уже находилось 33 тыс. вновь мобилизованных. 28 октября Шойгу заявил, что на “мобилизацию” отправлено 82 тыс. россиян, из которых 41 тыс. участвовала в боевых действиях в составе своих частей. Через три дня он сообщил, что на фронт уже отправлено 87 тыс. мобилизованных», - сообщают аналитики.

Что касается инфраструктуры где “готовят” россиян, официальная статистика насчитывает шесть учебных центров, 80 полигонов и 3000 инструкторов. «Это показывает, что имеющихся в настоящее время материальных и организационных элементов недостаточно для работы с 300 тыс. новобранцев», - пишут украинские военные эксперты.

Стоит напомнить, что общая численность сухопутных войск России перед полномасштабным вторжением в Украину, не превышала 280 тысяч человек.

Вместе с воздушно-десантными войсками и морской пехотой имелось около 360 тыс. военнослужащих. Однако на тот момент в российской армии имелось лишь 168 боеспособных батальонно-тактических групп численностью от 800 до 1000 человек в каждой.

«Поэтому трудно себе представить, чтобы военное ведомство оккупантов справилось бы с 300 тыс. мобилизованных за период неполных 6-и недель.

По всей видимости, большая часть этих мобилизованных состоит из тех, кому насильно продлили контракты на неопределенный срок. Скорее всего, часть из 127,5 тыс. срочников осеннего призыва 2021 года также включаются в число мобилизованных, а собравшиеся уволится солдаты, после непродолжительного отпуска, возвращаются на войну. Все это помогает объяснить, почему истинное число вновь мобилизованных российских граждан оценивается примерно в 120 тыс. человек.

Поэтому, мобилизация в России, даже если она “завершена”, будет продолжаться, особенно с учетом того, что мобилизованные несут еще большие потери, чем их более опытные предшественники», — заявляют аналитики.