В России озвучены новые цели войны

05:16 29 января Киев, Украина

В своих параллельных заявлениях от 18 января Путин и Лавров добавили некоторые новые элементы и акценты в доводы России о войне против Украины. Их заявления подчеркивают двойное обоснование Кремлем этой войны: “национальная война в русских традициях и попытка ниспровергнуть ориентированный на Запад международный порядок”.

Путин выступил перед работниками военной промышленности, ветеранами войны и “следователями военных преступлений” во время однодневного визита в Санкт-Петербург, в то время как Лавров сделал обзор внешней политики России в Москве в тот же день.

Впервые с начала военных действий на территории нашей страны, Россия ввела термин “война” вместе с общепринятой в Кремле “спецоперацией”. Кроме того, Европа была представлена как “рецидивист-враг России” и, соответственно, русского народа как “коллективной жертвы”. Также было сделано заявление, что Россия борется за новый международный порядок, исключающий однополярность.

Президент РФ Путин заявил, что “Россия начала войну, чтобы прекратить войну”. Лавров, в свою очередь, сказал, что “не боится произносить слово «война»” и добавил – “это наш ответ гибридной войне Запада против нас”.

Западные политологи уже назвали это новым способом оправдать войну для своей аудитории.

Анонимные политологи уже заявили, что употребление слова «война» приведет ко всеобщей мобилизации в РФ.

«Тем не менее, если в информационном пространстве РФ слово «война» заменит устоявшуюся «спецоперацию», то, скорее всего, это приведет к тотальной мобилизации населения под эгидой «тотальной войны».

В своих выступлениях, Путин и Лавров провели параллели между прошлыми “отечественными войнами” России и ее нынешней конфронтацией с Западом.

Оба подчеркнули, что “император Наполеон и Гитлер вели всю континентальную Европу против России” в 1812 и 1941–1945 годах соответственно, “но напрасно”.

Лавров добавил, что “точно так же, как Наполеон и Гитлер… США сформировали коалицию практически всех европейцев против нашей страны”. Путин заявил, что “по крайней мере, 11 европейских странах, являющихся союзниками Германии, участвовавших в блокаде Ленинграда”. В своих выступлениях Лавров и Путин заявили о том, что “Запад проводит геноцид в отношении русского народа”.

Представление этих двух “отечественных войн” как общеевропейских войн против России - новая интерпретация. Аналогии между нынешней ситуацией и теми войнами (не говоря уже о заявлениях о “геноциде”) призваны противопоставить Россию Европе и углубить чувство жертвы и обиды, официально внушаемое россиянам. Все это служит для усиления мобилизации на продолжающуюся войну.

Лавров неоднократно намекал в своем выступлении, что Кремль мог бы вести прямые переговоры с Украиной при “определенных условиях”. Однако “речь идет не только об Украине, а о многом другом. Именно о борьбе за новый международный порядок”.

По мнению аналитиков Путин с Лавровым, остаются в тех временах, когда шло глобальное противостояние СССР против США. «О каком “международном порядке” идет речь, можно догадаться из ультиматума выставленного Путиным в декабре 2021 года. Если вкратце, речь шла о, так называемых, “сферах влияния” в Европе и бывших членов СССР, на которые Кремль имел свои планы. То есть, фактически сейчас, Лавров с Путиным заговорили о том, что НАТО должно убрать все свои военные базы и не принимать новых членов, не размещать рядом с Россией войска», - комментируют политологи высказывания Путина и Лаврова.

После распада СССР Кремль утратил былое влияние за счет прихода в страну бандитов, воров и коррупционеров, которые тем и занимались, что еще больше разваливали Россию. «Более того, единственное, с чем еще могли считаться на Западе и Востоке, так это со «второй армией мира». Однако на деле оказалось, что армия, как таковая, в России отсутствует. Поэтому ни о каких выполнениях ультиматумов Кремля не может быть и речи, а все высказывания Путина и Лаврова вновь направлены на внутреннюю аудиторию, с чувством обиды и ненависти ко всему миру», — заявляют политтехнологи.