09:43 16 августа Киев, Украина

В россии казачьи организации играют важную роль как в воспитании “патриотизма” среди молодежи, так и в подготовке молодых людей к военной службе. Это достигается за счет различных площадок и пропаганды, что укрепляет в население консерватизм, империализм и в будущем прогнозирует застой общества.

Множество школ и университетов имеют казачьи классы. Детям рассказывают об оружии, воинских званиях, казацких традициях, исторических битвах СССР и России. Кремль усердно старается создать новое поколение максимально милитаризированным и обученным воевать не только телевизору, но и в реальном мире. Кроме того, идеология, которую дети усваивают быстрее взрослых, не дает сомневаться, что будущее поколение России будет схоже с жителями КНДР, которые любят свою власть и готовы за нее умереть.

Кроме школ и факультетов в университетах, существуют “казачьи кадетские корпуса”, которые работают над созданием нового идеологического авангарда и готовят своих выпускников к военной службе. Казачьи корпуса впервые были воссозданы в Ростовской и Краснодарской областях в 1993–1994 годах на основании указа президента Ельцина. В настоящее время в 28 казачьих кадетских корпусах по всей стране, обучается более 6 тыс. учащихся. В 2021 года в Самаре проверял участников путем письменных экзаменов, посвященных событиям “Великой Отечественной войны”, производителям советского и российского стрелкового оружия, знакам различия воинских званий.

Казачьи учебные заведения зародились на юге, но они быстро распространились и на другие регионы: Иркутск, Новосибирск, Астрахань, Свердловск, Ханты-Мансийск, Ямало-Ненецкий округ, Челябинск и Курганскую область.

По словам атамана Николая Долуды, “в казачьих классах, училищах, кадетских корпусах формируется личность, закаляется характер”. Однако, в обычных школах это также происходит, но дает выпускникам более широкий выбор среди будущих профессий.

Однако, украинские военные аналитики проводят параллели с ультранационалистическими межвоенными режимами.