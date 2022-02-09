В России осудили агрессию Путина против Украины

19:56 09 Февраль Киев, Украина

Глава «Общероссийского офицерского собрания» Леонид Ивашов призвал Владимира Путина уйти в отставку, а также рассказал о тяжелых последствиях, которые ждут Россию, в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Леонид Ивашов известен своими национал-патриотическими высказываниями. Он часто оправдывал воинственность СССР неизбежностью ситуации в противостоянии США. Он всегда оставался и остается патриотом России.

Как ни странно, Ивашов, по всей видимости, не поддерживает путинский режим, по крайней мере, в стремлении развязать войну. В своем заявлении, опубликованном на сайте «Общероссийского офицерского собрания», которым руководит Ивашов, Леонид публично призвал Владимира Путина уйти в отставку, так как считает нынешнее правительство некомпетентным органом. Будучи настоящим патриотом, он верно заметил, что настоящий враг России находится внутри. “Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют”, - заявил Ивашов. Объяснил он это тем, что нынешняя власть “недееспособна” и “не профессиональна”, а народ “пассивный и неорганизованный”. По сути, первое, является причиной второго и действует на руку путинскому режиму.

В большей степени, призыв Ивашова к уходу Путина в отставку связан с наращиванием военной агрессии против Украины. В первую очередь, общественный деятель подчеркнул, что конфликт грозит России как государству, ведь в случае полномасштабной войны, страна столкнется с жесткими экономическими санкциями, “к РФ начнут относиться как к изгою”, “произойдет раскол общества и привилегированных элит”. Кроме того, будут убиты десятки тысяч людей с обеих сторон, а конфликт, с большой долей вероятности, станет более масштабный, чем предполагается.

Являясь военным в отставке, Ивашов высказался о “российском военном сообществе”, как об отдельной касте лиц, якобы, не подчиняющейся воле политических элит. Очевидно, что далеко не все военные разделяют стремления Путина в нагнетании военного конфликта. Приближенные к президенту, а также политическое сообщество также не в восторге от возможного военного вторжения. Действия Путина негативно влияют на бизнес-олигархов России за границей. В стране, где правят люди, влеченные жаждой наживы, потерялась национальная идея, которая была твердо сформирована во времена СССР. Поэтому, никто не хочет терять деньги, из-за амбиций одного человека, пусть даже президента.

Публикация статьи Леонида Ивашова демонстрирует проявление раскола в России. Причем раскол происходит уже не в обществе, а во власти. Если и дальше можно будет наблюдать подобные статьи от военных, политических деятелей, то, вероятно, в 2024 году, Российская Федерация обретет нового президента. Не исключено, что после смены власти, можно будет наблюдать и раскол самой страны на два или более государств.