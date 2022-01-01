В России ограничат права «Netflix»

18:54 31 Декабрь Киев, Украина

28 декабря, Роскомнадзор внес стриминговую платформу «Netflix» в реестр аудиовизуальных сервисов. Теперь зарубежный сервис обязан будет обеспечить трансляцию федеральных телеканалов и соблюдать цензуру относительно ненормативной лексики и “пропаганды гомосексуализма”.

Россия продолжает укреплять “железный занавес”. Все больше ограничений применяется в интернете, в особенности для зарубежных сервисов, на руководство которых Кремль не может воздействовать прямо. Тем не менее имея полный “карт-бланш” в виде подконтрольного процесса законодательства, Россия либо блокирует оппозиционные СМИ, либо внедряет свою пропаганду в иностранные структуры.

Теперь зарубежная стриминговая платформа «Netflix» должна будет обеспечивать показ гарантированных государственном телеканалов. А в перспективе - защищать зрителей от “гей-пропаганды” и ненормативной лексики. В частности, онлайн-кинотеатр будет включать в себя 2 федеральных “мультиплекса” - цифровых пакетов, трансляцию которых гарантирует государство. В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Общественное телевидение России». Во второй – православный телеканал «Спас», телеканал министерства обороны «Звезда» и канал Союзного государства России и Беларуси «Мир». Необходимо отметить, что «Netflix» уже согласился принять требования российского законодательства.

Зарубежная стриминговая платформа является частной компанией, поэтому не удивительно, что руководство так легко согласилось соблюдать требования Кремля. Как ни крути, но в России миллионы граждан ежемесячно продляют платную подписку на сервис, а значит, уход с рынка РФ принес бы большие убытки компании.

В то же время, Кремль начал добираться и до, казалось бы, безобидных интернет сервисов. Если в случае с «Google» и «Facebook» запреты касаются, так называемых, “экстремистских материалов”, то в случае с «Netflix» Россия решила воспользоваться ресурсом популярной среди молодежи платформы для трансляции своей пропаганды.

Интересно дело обстоит и с запретом “нецензурной лексики”, “пропагандой гомосексуализма”. По-видимому такие ограничения призваны подчеркнуть “целомудренность” Кремля и набожность, которая прописана в обновленной российской конституции. То есть создать образ русской идеи, которой, по сути, не существует, но она выступает якобы в качестве прикрытия абсурдных российских законов.