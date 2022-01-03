В России не утихают протесты против власти

19:08 26 Август Киев, Украина

За полный 2019 год, центр по социально-трудовым правам граждан, насчитал и официально зарегистрировал более 1600 протестных акций по всей стране.

Как в Москве, так и по всей России продолжают нарастать протесты в связи с путинским режимом. Люди устали жить в 90-х из которых и появился Путин. Все это время он продолжает идти выбранным им путем и не собирается менять тупиковый вектор развития для своей страны и всех россиян.

Наши журналисты собрали самые яркие примеры за прошедший год и первые месяцы 2020-го года.

В пик протестной активности люди вышли на улицу Петровка. Суть акции заключалась в освобождении Ивана Голунова и отмене сфабрикованных дел, связанных с политическими заключенными.

Следующий массовый протест состоялся спустя всего месяц. В тот период проходили выборы в Мосгордуму. Тогда же не допустили большинство кандидатов, которые не устраивали правящую верхушку. Таким образом, на протест вышло более 60 тысяч человек, по данным все того же центра социально-трудовых прав. К счастью для Путина, акция так и осталась мирной и в итоге не увенчалась успехом. Зато, были найдены абсолютно случайным образом, 30 человек, которые проходили по делу о несанкционированном митинге как зачинщики. В дальнейшем большинство дел было закрыто.

Параллельно московским протестам, проходили несанкционированные митинги в Шиесе, Архангельской области. Путин решил, что наиболее подходящее место для кремлевского мусора до 2029 года будет именно этот город. Граждане все же добились того, чтобы в их городе не устраивали всероссийскую свалку.

По договоренности местных властей и олигарха было решено построить храм на месте сквера, возле драмтеатра в Екатеринбурге. Об этом стало известно, когда на место приехали строители. Но люди также вышли на протест и добились того, чтобы строительство остановили.

Также, в конце 2019, начале 2020 года весьма заметны стали протесты работников медицинской отрасли. Тысячи врачей по всей России выходили на улицу, не боясь увольнений и репрессий со стороны власти. Они хотели донести до Путина, что им не хватает качественного медицинского оборудования, необходимых лекарств. Также основной проблемой были мизерные зарплаты, на которые медработники вынуждены выживать и рисковать жизнью во время эпидемии.

Стоит отметить, что количество протестов значительно растет с каждым годом. Но и качество митингов значительно улучшается. Люди становятся более принципиальными и осознанными. Они больше не хотят верить голубому экрану. Они видят, что Кремль безнаказанно ворует деньги из бюджета и продлевает власть путинскому режиму. Люди устали боятся и с каждым днем становятся все более смелее и решительней для осознанного сплочения против общей закостенелой проблемы.