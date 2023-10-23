В России не принято говорить о потерях личного состава на войне

21:33 22 октября Киев, Украина

Сокрытие потерь на войне является нормой для участников. В то же время, в России продолжает идти так называемая “специальная военная операция” и по факту, страна не воюет, а значит, как говорил классик – “потерь нет”.

Несмотря на то, что все понимают, что происходит на самом деле, путинисты не признают, что несут серьезные потери и запрещают об этом говорить, хотя это скрыть невозможно. Широко освещаемые попытки Кремля скрыть боевые потери хоть и затруднили, но не сделали невозможным оценку этих потерь. Доступны альтернативные методы официальной отчетности РФ, многие из которых широко использовались, и все они вызвали споры.

Результаты одновременно неофициальные и разнообразные. Оказывается, «Росстат» все же опубликовал данные о количестве боевых потерь, однако не там, где обычно их принято указывать. После начала вторжения, «Росстат» перестал регистрировать случаи смерти в армии как специальную подкатегорию. Однако путинистов не было другого выбора, кроме как продолжать сообщать об общем количестве смертей по другим причинам, учитывая потребность Кремля в относительно точных данных для планирования дальнейших действий.

Перед войной «Росстат» делил причины смертности на две категории: от болезней и от “внешних причин”. Раздел “болезни” остался неизменным, но категория «внешние причины» была изменена. На протяжении десятилетий в эту категорию входили смерти в результате несчастных случаев, самоубийств, убийств и отдельно в армии.

После февраля 2022 года из него исключили отдельную подкатегорию смертности среди военнослужащих. Однако подсчитать количество “смертей в армии” все же возможно, вычитая из общего числа смертей смерти от других внешних причин. По подсчетам «Важных историй» в 2022 году смерть военнослужащих стала основной причиной смертности в категории “внешние причины” «Росстата». Среди российских мужчин в возрасте от 18 до 29 лет на войне погибли 40 % или более 7 тыс. человек.

В то же время «Важные истории» признают, что это самые минимальные оценки, которые им удалось получить, опираясь на скрытые данные «Росстата», занесенные в официальную статистику. Там не учитывались данные о погибших из Донецкой и Луганской областей, воевавших на стороне агрессора, а также наемники-иностранцы и, вероятно, лица с двойным гражданством. Кроме того, большое количество боевиков числиться пропавшими без вести, а многих в статистику не вносят и человек, давно погибший, условно, получается зарплату, в то время как его семья не получает выплат.

Согласно украинским данным, агрессор понес безвозвратные потери в количестве более 292 тыс. человек. Стоит отметить, что во время активных боевых действий невозможно в точности определить число погибших. Тем не менее, в обоих случаях данные значительно выше озвученных путинистами. Пока война будет продолжать, потери будут расти и как бы не старались в Кремле, реальную статистику погибших им скрыть не удастся.