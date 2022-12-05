В россии нашли новый способ отвлечь россиян от поражения в войне, считают эксперты

07:44 02 декабря Киев, Украина

После сдачи Херсона оккупационные войска не смогли одержать ни одной значительной победы, считают украинские военные аналитики. «Даже сокрушительные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины не дали того эффекта, которого хотели достичь в Кремле», — пишут они.

Между тем, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, российские потери не привели ни к ощутимому росту антивоенных настроений в России, ни к бунту радикальных патриотов против Путина, по крайней мере, пока. Telegram-каналы сообщают, что “российское общество не приемлет усиленной политизации, и большинство россиян стараются сохранять свой привычный формат аполитизма”. Что касается “идеологически заряженного” радикально-патриотического меньшинства, то кремлевской пропаганде, похоже, удается изменить ключевой подход к войне.

«Если раньше победа в войне против Украины воспринималась как “высшая цель”, то теперь, при формальном сохранении прежних нарративов, она занимает все более второстепенную роль и преподносится скорее как средство решения внутренних проблем России», — пишут украинские эксперты, пожелавшие сохранить анонимность.

В качестве примера они приводят тезис, в последнее время все чаще приводмый на разных уровнях РФ, что “для достижения победы необходима коренная перестройка страны”. По мнению экспертов, это включает перевод экономики на военные рельсы, создание новой “идеологии победы” и “очистку страны от предателей”. «Однако в последнее время все чаще стали подменять цель и средства, а пропагандисты стали открыто заявлять, что война выгодна России, прежде всего для решения внутренних проблем.

В шоу с Соловьевым говорили о том, что “война восстанавливает экономику” и “помогает бороться с ложью и двойными стандартами”. Сообщается также, что война, “породившая глобальный конфликт с Западом”, сделала невозможным использование оффшоров для сокрытия украденных из экономики денег. «В последнее время нарратив о том, что война - это “средство очищения общества” настолько устоялся, что его повторил даже сам Путин. На встрече с “матерями мобилизованных”, большинство из которых на самом деле были чиновниками, он прямо заявил, что «сегодняшние события - это путь к очищению», - сообщают украинские аналитики.

«Эти нарративы позволяют большинству российского общества больше концентрироваться на “чистке” и меньше внимания уделять тому, что происходит на фронте. Выделяются несколько аспектов этого “очищения”. Во-первых, этот процесс способствует формированию чувства “единства” и солидарности среди активных сторонников войны, что выражается в росте добровольческого движения.

На федеральном уровне в большем количестве возникают межрегиональные волонтерские организации. На низовом уровне осуществляется сбор предметов медицинского назначения для фронта. Во многих регионах России создаются волонтерские группы для оказания помощи вновь мобилизованным подразделениям, в том числе путем пошива теплых рукавиц, балаклав и другой зимней одежды.

Вот только в таких движениях мало кто участвует, и зачастую местным властям приходится заставлять студентов, шить одежду для мобилизованных. Однако в глазах радикальных патриотов иллюзия “национального единства перед лицом священной войны” фактически установилась. Во-вторых, российские чиновники вынуждены активно участвовать в военных действиях.

Губернаторам, мэрам и главам региональных администраций ничего не остается, как все чаще посещать оккупированные регионы. Все это создает иллюзию растущего сближения российской власти с населением в целом. Тем временем новая формация “народных вождей” готова отправиться на фронт. Спрос на таких руководителей, таких как Евгений Пригожин, у уставшего от несправедливых и коррумпированных чиновников российского народа существует уже много лет. На самом деле, по мнению прокремлевских социологов, рост популярности основателя группы ЧВК «Вагнер» напрямую связан с его способностью «максимально отражать суть стремлений и мировоззрения русского народа». Третьим в этом “очистительном процессе” является обещание увеличить выплаты и социальные пособия мобилизованным и их семьям.

Пока русский народ еще не ощутил разрыва в благосостоянии между теми, кто идет на войну, и теми, кто остается дома. В связи с этим усиление социальной поддержки российской армии представляется “формой социальной справедливости и примером искренней заботы Путина о своем народе”. Четвертым аспектом этого “очищения” российского общества, удовлетворяющего радикально-патриотическое меньшинство, является создание государственной идеологии. Российские чиновники, пропагандисты и ученые размышляли о необходимости “новой патриотической идеологии”, которая отражала бы давние устремления этих более радикальных элементов. Более того, несмотря на то, что такую идеологию еще предстоит четко сформулировать, российские университеты уже готовят основу для изучения и утверждения такой “централизованной философии”.

По некоторым данным, разработку такого курса курирует внутрикремлевский внутриполитический блок во главе с главой администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Кроме того, для институционализации такого подхода может быть создано «патриотично-консервативное движение», которое, по слухам, должен возглавить Пригожин.

Наконец, иллюзию “очищения” российского общества будет поддерживать усиление репрессий против предателей и саботажников у власти. Это не только использовалось бы для оправдания будущих военных неудач в Украине, но также могло бы создать ощущение “трансформации” внутри страны», - анализируют ситуацию анонимные эксперты. В своих рассуждениях они приходят к выводам о том, что, действующая в РФ система, основанная на лжи, коррупции и насилии, не способна к качественным преобразованиям. Написание национальной идеи, чистки, объявление тотальной войны – все это очередная попытка отвлечь население от неминуемого поражения в войне.

Эта иллюзия будет действовать до тех пор, пока россияне не поймут, что в Кремле не верят в то, что говорят», - резюмируют аналитики.