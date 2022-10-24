В россии милитаризируют детей, мнение экспертов

20:42 20 октября Киев, Украина

С наступлением нового учебного года в России стало, как никогда популярным казачье движение. Более 300 тыс. детей вступило в ряды казаков, где их обучают владению оружием, приучают к “традиционным ценностям” и воспитывают “патриотизм”. Атаман Николай Долуда, представитель казачьего движения в России, выступил перед учителями и учениками казачьей школе в Ейске,

Краснодарского края: “Вы воспитываете детей в духе казачьих традиций, чтобы Родине не было за них стыдно. … Из стен кадетского корпуса выходят настоящие патриоты, готовые прийти на помощь людям и стране! Я благодарна их родителям за выбор школы для этих детей. В единой казачьей семье дети станут верными сынами Отечества”. И его слова на самом деле, не столь метафоричны, как может показаться на первый взгляд. Практика формирования военизированных кадетских корпусов не ограничивается теми, кто связан с казачеством.

Существуют также многочисленные не казачьи кадетские группы. Специалист по наблюдению за Россией Марлен Ларюэль утверждала, что на самом деле рост таких российских настроений основан на “культуре милиции”, включая молодежные организации. Поскольку война против Украины продолжается, а Россия , похоже, настроена на конфронтационные отношения со своим соседом и коллективным Западом, молодые казаки могут стать инструментом войны для Путина. Кремль использует соревнования среди казачьих корпусов по всей России, чтобы стимулировать борьбу среди молодежи. Ежегодно проводятся соревнования между казачьими школами из разных регионов РФ.

Основной упор делается на силовые виды спорта, стрельбу, метание гранат, строевую подготовку, историю и верховую езду. В этом году, после проведения таких сборов (в Калининграде), перед командами выступил Долуда и первый заместитель министра образования ВСКО (Всероссийское казачье общество) Александр Бугаев. Появление обеих этих личностей на мероприятии еще больше подчеркивает факт переплетения российского государства с якобы гражданскими и добровольческими казачьими движениями.

Показательно и то, что игры ориентированы на “допризывную” молодежь. В частности, Долуда заявил: “место проведения было выбрано не просто так. Наши западные соседи - поляки и прибалтийские республики - должны видеть и знать: именно здесь русские казаки задают вектор своего исторического будущего, собирают в единый кулак своих молодёжных вожаков!

Именно здесь, в самых западных землях Российской Федерации… создан и действует надежный, мощный Балтийский казачий округ”. Кроме того, он объявил, что многие казаки “в возрасте от 18 до 35 лет участвуют” в войне против Украины. Естественно, речь Долуды не обошлась без антиамериканских высказываний и объяснений, что 8-й пакет санкций “поможет укрепить российскую экономику”.

Значение казачьих социальных структур в российском государстве продолжает расти. Путинский режим все более явно полагается на казаков в плане мобилизации и обеспечения готовности новомобилизованных новобранцев к активным боевым действиям. Подготовка молодых людей допризывного возраста указывает на то, что рано или поздно, они могут быть брошены на фронт.