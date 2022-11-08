В РФ планируют восстановить командную экономическую систему

22:39 06 ноября Киев, Украина

После объявления мобилизации в России, огромных потерь в вооружении, а также экономического и бюджетного дисбаланса Кремль сталкивается с неизбежной перспективой полной экономической мобилизации.

С 19 октября на временно оккупированных территориях Украины, кроме Крыма, введено военное положение, а также установлены различные режимы возможного введения военного положения и экономической мобилизации в других регионах России и аннексированный Крыму. Одновременно мэр Москвы Сергей Собянин в качестве главы комиссии Госсовета России по государственному и местному управлению стал отвечать за координацию различных региональных усилий по выполнению этих поручений.

Через два дня, 21 октября, Кремль создал Координационный совет при правительстве, специально предназначенный для снабжения Вооруженных Сил России и других родов войск необходимой техникой, особенно для недавно мобилизованных новобранцев. Главой совета назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В число других членов совета входят несколько правительственных чиновников, отвечающих за экономическое развитие и финансы, а также Шойгу, различные руководители правоохранительных органов и Собянин. Однако за неделю своего существования совет так и не принял каких-либо важных решений. И, согласно презентации мэра Москвы, единственным значительным результатом стало обустройство 60 тыс. новомобилизованных солдат, что еще раз свидетельствует о том, что Кремль далек от заявленной цели в 300 тыс. новобранцев. Различные российские регионы также не проявляют значительной активности, связанной с предстоящей экономической мобилизацией и вероятным объявлением военного положения.

Тем не менее, вся эта активность означает, что Кремль пытается мобилизовать гражданскую бюрократию и восстановить командную экономическую систему в надежде объединить российскую политическую систему, а также восстановить хотя бы часть огромных потерь, понесенных в Украине.

Одной из основных причин этих усилий является мобилизация самой гражданской бюрократии, как на федеральном, так и на региональном уровнях. На сегодняшний день война скомпрометировала большинство прежних планов и программ, представленных Кремлем и региональными властями до 24 февраля. В целом, отсутствие фактического планирования вкупе с деморализацией чиновников парализовало гражданское управление. А отсутствие демонстративной лояльности и политического подчинения в российском обществе еще больше помешало планам Кремля.

Путин и его ближайшее окружение, руководители военных и силовых структур кажутся главными лицами, непосредственно ответственными за агрессию против Украины, в то время как правительство, губернаторы и региональные элиты делают вид, что переживут турбулентность. По правде говоря, цель Кремля состоит в том, чтобы сделать это для них невозможным и разделить с ними ответственность за войну и будущие непопулярные решения, включая очередные волны мобилизации и неизбежный перевод экономики на военные рельсы.

Российское руководство по-прежнему отрицает, что серьезные проблемы, такие как нехватка вооружения и другой необходимой военной техники, коснулись российской армии. В тоже время, даже Медведев, который не является членом нового координационного совета, регулярно “инспектирует” оборонные заводы по всей России и угрожает руководителям и рабочим уголовной ответственностью, если они не поставят в срочном порядке оружие в достаточном количестве.

Этот факт иллюстрируется показательным примером: 103-й бронетанковый ремонтный завод получил трехлетний контракт на капитальный ремонт 800 боевых танков Т-62, разработанных в конце 1950-х годов и окончательно списанных вскоре после войны России против Грузии в 2008 году. Сомнительно, что завод сможет выполнить контракт из-за нехватки квалифицированных кадров и технической отсталости. Тем не менее, ставка на Т-62 свидетельствует о дефиците танков Т-72, Т-80 и Т-90, а также, в очередной раз подтверждает, что Т-14 «Армата» является не более, чем прототипом. В тоже время, даже если бы он использовался в Украине, то о производстве новых машин в России могли бы забыть, так как большинство запчастей для танка западного производства.

Помимо танков, даже вопрос нехватки обмундирования и другого необходимого снаряжения является постоянной проблемой для российской армии, которую необходимо решать на уровне самого Мишустина и Правительственного координационного совета.

Проще говоря, агрессор пытается увеличить производство вооружений, не нарушив при этом хрупкий баланс российской экономики. Они осознали эту проблему еще летом, но до сих пор не приняли никаких решений. Основным вектором здесь является прямое государственное управление в ключевых отраслях экономики при сохранении рыночных остатков на более низовом уровне производства потребительских товаров, розничной торговли и услуг. Проблема в том, что российская оборонка не сможет поставлять все необходимые товары для Вооруженных сил РФ, и Кремль неизбежно заставит частный сектор и россиян платить напрямую за военные поставки. Таким образом, дальнейшие репрессии общества и усиление самоизоляции от мира станут единственным выходом для России, если она продолжит вести эту войну.