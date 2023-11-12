В РФ отмечается усиление межэтнической розни

Конец октября ознаменовался антисемитскими демонстрациями в различных городах Северного Кавказа. 29 октября в Дагестане обезумевшая толпа начала искать евреев и требовать их выселения из региона. Мусульманские регионы РФ поддерживают к террористам из ХАМАС. Однако война Палестины с Израилем это лишь триггер, который дал необходимую искру для импульса высвобождения ненависти к людям другой нации, отличительным цветом кожи, иным вероисповеданием.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что антисемитские действия в Хасавюрте вызваны “фейками, распространенными врагами России”. В МИД РФ заявили, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были “спланированной провокацией, организованной за рубежом, в частности на Украине, с целью дестабилизировать ситуацию в России и дискредитировать страну на международном уровне”. Следственный комитет по Дагестану также выразил недовольство и возбудил против протестующих уголовное дело по организации массовых беспорядков.
Но чтобы не говорили в Кремле, искра этого бунта началась внутри России. Вопреки утверждениям агрессора о том, что беспорядки были организованы за пределами страны, именно поведение российских политиков привело к резкому всплеску антисемитизма на Северном Кавказе, пишут политологи.
Накануне протестов Кадыров охарактеризовал действия Израиля в Палестине как “фашистские” и написал, что “израильский фашизм сегодня ничем не уступает, а то и превосходит гитлеровский”. Ранее Кадыров упрекнул мусульманские страны в том, что они якобы “не стоят за своих”.
Кадыров уже несколько лет позиционируется себя как “защитник мусульман и служитель Священного Корана”.
По мнению украинского и крымскотатарского журналиста Османа Пашаева, Россия пытается заручиться поддержкой многомиллиардной исламской уммы и убедить ее оправдать российскую агрессию против Украины. Пашаев считает, что Кремль пытается повлиять на страны Глобального Юга, прежде всего на Индонезию и Нигерию.
Некоторые действия Кадырова направлены исключительно на внутреннюю аудиторию в России. Недавно 15-летний сын Кадырова Адам получил свою третью за месяц государственную награду - орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Ранее он был награжден второй по престижности наградой Татарстана — «Орденом Дружбы за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия». До этого ему было присвоено звание «Герой Чечни». Известно, что младший Кадыров публично избил в СИЗО 19-летнего Никиту Журавеля, обвиненного в сожжении Корана.
Известный российский политолог Владимир Пастухов предполагает, что похвала Кадырова младшего обусловлена религиозным фанатизмом и иррациональностью его отца. Михаил Ходорковский считает, что Кадыров-старший намеренно провоцирует религиозную рознь, чтобы запугать православную часть россиян и стать тем, кого следует бояться, подобно ханам татаро-монгольского ига.
Истории о том, как этнические русские сражаются бок о бок с чеченскими тик-ток войсками на Украине стали особенно популярными с начала полномасштабного вторжения. Подобная пропаганда облегчает большинству россиян принятие резких заявлений чеченского лидера, особенно с учетом того, что его слова никак не влияют на их повседневную жизнь.
В то же время среди российских военных распространяются националистические высказывания и недовольство “ущемлением русских”. Статья с критикой дискриминационных законов появилась в конце октября на сайте «Военное обозрение», курируемым Минобороны РФ. В частности, речь шла о статье 282 УК РФ, касающейся “публичного возбуждения вражды по признаку пола, расы, языка, национальности, происхождения и отношения к религии”. Авторы статьи утверждают, что эта норма является “антироссийской, поскольку ответственность за дискриминацию несут только представители этнического большинства”.
Еще до смерти Пригожина независимые журналисты писали о возможном столкновении чеченцев с вагнеровцами. Это предсказание может вскоре сбыться. Действия Кадырова, по большей части игнорируемые пассивным российским большинством, могут вызывать все большее недовольство агрессивных российских националистов, что может перерасти в открытое столкновение в ближайшем будущем.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что антисемитские действия в Хасавюрте вызваны “фейками, распространенными врагами России”. В МИД РФ заявили, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были “спланированной провокацией, организованной за рубежом, в частности на Украине, с целью дестабилизировать ситуацию в России и дискредитировать страну на международном уровне”. Следственный комитет по Дагестану также выразил недовольство и возбудил против протестующих уголовное дело по организации массовых беспорядков.
Но чтобы не говорили в Кремле, искра этого бунта началась внутри России. Вопреки утверждениям агрессора о том, что беспорядки были организованы за пределами страны, именно поведение российских политиков привело к резкому всплеску антисемитизма на Северном Кавказе, пишут политологи.
Накануне протестов Кадыров охарактеризовал действия Израиля в Палестине как “фашистские” и написал, что “израильский фашизм сегодня ничем не уступает, а то и превосходит гитлеровский”. Ранее Кадыров упрекнул мусульманские страны в том, что они якобы “не стоят за своих”.
Кадыров уже несколько лет позиционируется себя как “защитник мусульман и служитель Священного Корана”.
По мнению украинского и крымскотатарского журналиста Османа Пашаева, Россия пытается заручиться поддержкой многомиллиардной исламской уммы и убедить ее оправдать российскую агрессию против Украины. Пашаев считает, что Кремль пытается повлиять на страны Глобального Юга, прежде всего на Индонезию и Нигерию.
Некоторые действия Кадырова направлены исключительно на внутреннюю аудиторию в России. Недавно 15-летний сын Кадырова Адам получил свою третью за месяц государственную награду - орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Ранее он был награжден второй по престижности наградой Татарстана — «Орденом Дружбы за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия». До этого ему было присвоено звание «Герой Чечни». Известно, что младший Кадыров публично избил в СИЗО 19-летнего Никиту Журавеля, обвиненного в сожжении Корана.
Известный российский политолог Владимир Пастухов предполагает, что похвала Кадырова младшего обусловлена религиозным фанатизмом и иррациональностью его отца. Михаил Ходорковский считает, что Кадыров-старший намеренно провоцирует религиозную рознь, чтобы запугать православную часть россиян и стать тем, кого следует бояться, подобно ханам татаро-монгольского ига.
Истории о том, как этнические русские сражаются бок о бок с чеченскими тик-ток войсками на Украине стали особенно популярными с начала полномасштабного вторжения. Подобная пропаганда облегчает большинству россиян принятие резких заявлений чеченского лидера, особенно с учетом того, что его слова никак не влияют на их повседневную жизнь.
В то же время среди российских военных распространяются националистические высказывания и недовольство “ущемлением русских”. Статья с критикой дискриминационных законов появилась в конце октября на сайте «Военное обозрение», курируемым Минобороны РФ. В частности, речь шла о статье 282 УК РФ, касающейся “публичного возбуждения вражды по признаку пола, расы, языка, национальности, происхождения и отношения к религии”. Авторы статьи утверждают, что эта норма является “антироссийской, поскольку ответственность за дискриминацию несут только представители этнического большинства”.
Еще до смерти Пригожина независимые журналисты писали о возможном столкновении чеченцев с вагнеровцами. Это предсказание может вскоре сбыться. Действия Кадырова, по большей части игнорируемые пассивным российским большинством, могут вызывать все большее недовольство агрессивных российских националистов, что может перерасти в открытое столкновение в ближайшем будущем.
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