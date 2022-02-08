В ОРДЛО признают бесхозной и отбирают недвижимость

12:50 17 Май Киев, Украина

В феврале 2021 года, власти самопровозглашенной «ДНР» решили, что будут распоряжаться имуществом, признанным ими безхозным.

К слову, «Л-ДНР» и раньше занимались тем, что отбирали дома и прочее имущество переселенцев, однако теперь сепаратисты объявили о создании целой комиссии. Именно комиссия теперь определяет, есть ли хозяева у имущества и в зависимости от решения, может полностью им распоряжаться: продавать, сдавать в аренду или передавать в пользование администрации «Л-ДНР».

В случае если человек, использующий имущество, не является его владельцем, станет основанием для рассмотрения комиссией решения об изъятии его у собственника. При этом если раньше самопровозглашенные власти оккупированных территорий аргументировали свои действия неуплатой налогов и коммунальных услуг, то теперь это не имеет значения.

На данный момент, люди, у которых отбирают недвижимость, являются наследниками или законными владельцами, которые вынуждены были покинуть оккупированную территорию в связи с преследованиями или нежеланием жить в самопровозглашенных республиках.

Соответствующий указ об изъятии имущества был издан главой так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным. В соответствии с его пунктами, если наследник или владелец, не проживает на территории «Л-ДНР» то комиссия изымает имущество, которое ему принадлежит и через год, оно переходит во владение администрации города. В течение этого года владелец недвижимости может судиться, протестовать, но для этого, ему лично необходимо присутствовать на территории самопровозглашенных республик.

Таким образом, сепаратисты намереваются отобрать недвижимость у законных владельцев, понимая, что покинувшие свой дом люди не вернутся на оккупированные территории, чтоб участвовать в судебном процессе.