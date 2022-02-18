В Москве прошли пикеты в поддержку осужденных за «неправильную» веру

11:07 01 Октябрь Киев, Украина





Об этом рассказала активистка Вера Лаврешина.



«За «неправильную» веру, за «неправильные» беседы по вопросам веры. Это знаковые дела: становится очевидным, в каком ужасе мы живем. И ничего пока поделать не можем, чтобы спасти людей от перемалывания их системой. Единственный инструмент – огласка с помощью интернета. Это дает зыбкую надежду, что так мы ускорим освобождение политических заключенных. Ускорим падение режима», – считает Лаврешина. Активисты российской инициативы «Стратегия-30» вышли 30 сентября на Арбат в Москве с рядом ежемесячных одиночных пикетов. Активисты выступили в поддержку политзаключенных. В этот раз говорили о судебных приговорах , вынесенных в сентябре, среди них фигуранты второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России организация).Об этом рассказала активистка Вера Лаврешина.«За «неправильную» веру, за «неправильные» беседы по вопросам веры. Это знаковые дела: становится очевидным, в каком ужасе мы живем. И ничего пока поделать не можем, чтобы спасти людей от перемалывания их системой. Единственный инструмент – огласка с помощью интернета. Это дает зыбкую надежду, что так мы ускорим освобождение политических заключенных. Ускорим падение режима», – считает Лаврешина.

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир». Так, Марлену Асанову назначили 19 лет колонии строгого режима, Мемету Белялову – 18 лет колонии строго режима и полтора года ограничения; Тимуру Ибрагимову – 17 лет колонии строгого режима и полтора года ограничения; Серверу Зекирьяеву – 13 лет колонии строгого режима; Серверу Мустафаев – 14 лет колонии строгого режима и год ограничения; Сейрану Салиеву – 16 лет колонии строгого режима с ограничением в один год; Эдему Смаилову – 13 лет колонии строгого режима с ограничением в один год. Эрнес Аметов был признан невиновным и освобожден в зале суда.



В рамках акции «Стратегия-30» российские оппозиционные активисты регулярно проводят мероприятия в поддержку украинских политузников. Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.