В Латвии задержали российских шпионов

21:17 13 Январь Киев, Украина





Задержание преступников в Латвии произошло еще в 2021 году. Точная дата задержания, также как и личности подозреваемых названы не были. Известно, что их поимкой занималась СГБ (Службы государственной безопасности) и СВРБ (Служба военной разведки и безопасности). По данным СГБ, один из подозреваемых был уличен в контактах с российской спецслужбой на территории РФ. Он использовал свои личные связи для получения, анализа и передачи российской спецслужбе данных о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях латвийской армии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории страны, указывается далее. Второй фигурант также подозревается в длительном сотрудничестве с военной разведкой РФ и передаче информации, отвечающей российским военным интересам. Относительно первого преступника, СГБ лично попросило прокурора начать уголовное преследование как можно скорее. В Латвии были задержаны двое шпионов , сотрудничавших с Россией и передававших секретную информацию о военных силах своей страны.Задержание преступников в Латвии произошло еще в 2021 году. Точная дата задержания, также как и личности подозреваемых названы не были. Известно, что их поимкой занималась СГБ (Службы государственной безопасности) и СВРБ (Служба военной разведки и безопасности). По данным СГБ, один из подозреваемых был уличен в контактах с российской спецслужбой на территории РФ. Он использовал свои личные связи для получения, анализа и передачи российской спецслужбе данных о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях латвийской армии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории страны, указывается далее. Второй фигурант также подозревается в длительном сотрудничестве с военной разведкой РФ и передаче информации, отвечающей российским военным интересам. Относительно первого преступника, СГБ лично попросило прокурора начать уголовное преследование как можно скорее.





По всей видимости,

В поддержку теории о вероятных диверсионных подрывах национальной безопасности и целостности стран Балтии говорит и укрепление российской армии в Калининградской области, где примерно, как и рядом с восточными границами Украины, Путин проводит “учения”. Не исключено, что оба шпиона являются сотрудниками спецслужб Латвии или причастны к силовым структурам страны, как, в случае Яниса Адамсона, экс-министром МВД и действующим депутата Сейма. В июле 2021 года, СГБ получили разрешение на обыск жилища Адамсона, которого они подозревали в совершении 43 эпизодов шпионажа в пользу России.По всей видимости, Путин не отказался от идеи вернуть под свой контроль и страны Прибалтики, которые ранее входили в состав СССР. Поимка шпионов, как Адамсона, так вероятно и двух других, чьи имена не названы, была осуществлена в рядах приближенных к обороне государства. Это не был промышленный шпионаж. Противник “прощупывает” позиции Латвии и скорее всего, такая же ситуация обстоит в Эстонии и Литве.В поддержку теории о вероятных диверсионных подрывах национальной безопасности и целостности стран Балтии говорит и укрепление российской армии в Калининградской области, где примерно, как и рядом с восточными границами Украины, Путин проводит “учения”.





Эпизоды со шпионажем весьма частое явление. Российские агенты существуют в каждой стране и ежегодно их раскрывают по несколько, порой, десятков человек. Однако осуществление военного шпионажа в данном регионе должно привлечь особое внимание НАТО и укрепить рубежи стран Прибалтики, так как к ним у Путина существует особый интерес.