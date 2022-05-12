15:47 09 августа Киев, Украина





Изначально стоит отметить, что после оккупации, Россия решила отнести Крым к Южному федеральному округу (ЮФО). Поэтому заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Кирилл Степанов, призвал Кремль решить проблему нехватки технической воды на полуострове.

Заявление Степанова подтверждает, что проблема с водой критическая. Если учесть, что правительство РФ всегда приуменьшало водный кризис Крыма, то сейчас ситуация катастрофическая. При этом всего несколько недель назад, эксперты с полуострова уверяли, что вновь заполненные после наводнения водохранилища смогут питать водой крымчан минимум до конца года. В том числе воды будет хватать как для питья, так и для социальных нужд. Автономная Республика Крым продолжает терпеть экологическое бедствие, связанное с нехваткой воды. Как известно, виной стали оккупанты, которые захватили полуостров в 2014 году. В результате Украина перестала подавать воду через Крымский канал, который снабжал водой 85% территории полуострова. Кроме нехватки питьевой воды, катастрофически не хватает технической. Эксперты утверждают, что это может привести к химическому заражению почвы.Изначальноотметить, что после оккупации, Россия решила отнести Крым к Южному федеральному округу (ЮФО). Поэтому заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Кирилл Степанов, призвал Кремль решить проблему нехватки технической воды на полуострове.Заявление Степанова подтверждает, что проблема с водой критическая. Если учесть, что правительство РФ всегда приуменьшало водный кризис Крыма, то сейчас ситуация катастрофическая. При этом всего несколько недель назад, эксперты с полуострова уверяли, что вновь заполненные после наводнения водохранилища смогут питать водой крымчан минимум до конца года. В том числе воды будет хватать как для питья, так и для социальных нужд.

Однако, Степанов, видимо, обескуражил всех. И дело тут не просто в потребностях людей, которыми в Кремле занимаются в последнюю очередь. На этот раз проблема коснулась «Крымского титана» - в прошлом крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы.



Известно, что 17 мая должны были провести проверку на предприятии, чтобы оценить состояние кислотонакопителя в преддверии наступления летнего сезона и существенного повышения температуры воздуха. Тем не менее о результатах проверки в открытых источниках информации не обнаружено. Вероятно, ее попросту скрывают, так как химическое загрязнение в результате “ обезвоживания ” завода может нанести непоправимый ущерб окружающей среде.

Видимо, Кремль готов пойти на такие меры, только бы не признавать очевидной правды – Россия неспособна обеспечить водой полуостров Крым. Если принять предположение, что полуостров необходим Путину лишь для размещения на нем военных баз, то загрязнение окружающей среды только поспособствует скорейшему освобождению территории от крымчан.