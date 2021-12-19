В Крыму планируют испытывать российскую вакцину на подростках

12:44 30 Ноябрь Киев, Украина

Подконтрольный РФ «врио министра здравоохранения» оккупированного Крыма Константин Скорупский заявил о том, что к декабрю планируется поставка в регион первой партии российской «вакцины» от коронавируса для подростков, которой оккупанты планируют незаконно прививать детей полуострова.

«В конце декабря ожидается поставка детской «вакцины». «Вакцина» будет поступать, как и во все регионы, согласно разнарядке, которую определит федеральное министерство, — отметил Скорупский.

По заявлениям директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в клинических исследованиях вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» примут участие около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

«Будут различные концентрации «Спутника V» для каждого возраста. Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны», — сказал Гинцбург.

Единственное, что не уточнил российский специалист, так это то, что испытательным полигоном российской вакцины станут дети оккупированного Крымского полуострова!

Отмечается, что родители школьников смогут обратиться в поликлинику по месту прикрепления, и врач определит индивидуальные показания к «вакцинации» для каждого ребенка. Насколько добровольным будет этот процесс остается только догадываться!