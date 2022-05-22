В Крыму дефицит питьевой воды не исчезнет от обещаний Аксенова

18:34 17 августа Киев, Украина

Аномальные осадки, прошедшие на полуострове в конце июня начале мая, дали повод расслабиться, так называемой, крымской администрации. С приходом ливней малая часть водохранилищ наполнилась, что позволило утверждать об “огромных запасах воды, которых хватит на 2-3 года”. Однако это неправда, о которой в том числе говорят российские эксперты. Более того, уповать на стихию нельзя, а бурить новые скважины глупо.

“Симферополь практически более 60% воды получает из подземных источников. При нынешних осадках в водохранилищах накоплен нужный объем воды, который позволяет не беспокоиться ближайшие 2-3 года, даже если ничего делаться не будет”, - заявил Аксенов во время «прямой линии» 12 августа.

Тем не менее погодные “дары” не так полезны, как опасны. Кроме того, что воду подают из водохранилищ, она также поступает в водоводы городов из подземных скважин, которых становится все больше в последнее время. Смыв токсины со свалок, кладбищ, военных частей, вода попала в подземные источники. Из-за недостаточной степени очистки, вода, доставляемая по трубам в дома крымчан, содержит много патогенов, которые с легкостью могут нанести вред здоровью людей.

Кроме этого, в дооккупационный период, воду поставляли лишь из одного источника. Теперь же, ее берут как из наполняемых водохранилищ, так и из подземных резервуаров. А на такую мощность насосы и водоводы Крыма не были рассчитаны. Об этом, как видно, не побеспокоились и прокремлевские власти полуострова. Как итог, бесконечные протечки и аварии, из-за которых люди также днями не получают воду.

Впрочем, даже с учетом ливней и скважин, в Крыму не хватит воды на 2-3 года. По самым оптимистичным прогнозам, ее должно хватить на 1 год. Об этом говорит специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон. По его словам, если август и сентябрь будут засушливыми и жаркими, то крымчане вернутся к такому же водному кризису, как и весной этого года.

Эксперт подчеркивает, что бурение скважин, занятие, которое заведомо приведет к тупику. Он считает, что единственным выходом для Кремля будет технология опреснения. Тем не менее правительство РФ оставляет этот вариант “на всякий случай”, утверждая, что это слишком дорого, тем временем “выбрасывая” миллионы на поиски воды под Азовом. Даже Аксенов говорит, что “вода из скважин должна наполняться, а с такими темпами выкачивания, ее вытеснит морская и можно будет навсегда забыть о сельском хозяйстве и вообще о скважинах”.

Уверенность, так называемого, главы Крыма в достаточном количестве воды, обусловлено мнение Кремля. Ему необходимо устранить панику и недовольство людей перед сентябрьскими выборами, а после их проведения, крымчан и дальше будут “кормить” рассказами о скором решении водного кризиса.